Sanp Aur Murge Ki Ladai: सांप और नेवले की लड़ाई कहीं ना कहीं देखी ही होगी, मगर क्या हो जब सांप और मुर्गे के बीच लड़ाई हो? दिमाग में तुरंत जवाब आता है कि सांप जीतेगा. मगर आप भी अगर ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं. इस समय सोशल मीडिया में एक खतरनाक काले सांप और मुर्गे के बीच लड़ाई का वीडियो छाया हुआ है. इस लड़ाई में सांप मुर्गे के आगे कहीं टिकता हुआ नजर नहीं आया और चंद सेकंड में ही वो भाग खड़ा हुआ.

सांप और मुर्गे के बीच लड़ाई के इस वीडियो को Viral Hog ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया है. वीडियो को अभी तक हजारों लोग देख चुके हैं और बहुत से लोगों ने इसे पसंद भी किया है. करीब एक मिनट के वीडियो में देखा जा सकता है कि एक दरबे में कई मुर्गे बंद हैं और उसी दरबे के एक हिस्से पर सांप शिकार के लिए डेरा डाले बैठा है.

इस बीच एक शख्स ने छड़ी मदद से सांप को हटाने की कोशिश की, मगर वो टच से मस ना हुआ. कई कोशिशों के बाद भी ऐसा चलता रहा. तभी एकाएक दरबे के दूसरे में हिस्से में मौजूद एक मुर्गा सांप पर झपट पड़ा और अपने पंजों से उसे जमीन पर पटक दिया. मुर्गा इसके बाद लगातार सांप पर हमलावर रहा और उसे वहां से भागने पर मजबूर कर दिया. सांप भी बिना किसी विरोध के चुपचाप वहां से खिसक गया.

यहां देखें वीडियो-

This brave chicken managed to successfully chase off a black racer snake! 😲🐍🐔#viralhog #snake #chickens #brave #standyourground #Georgia pic.twitter.com/9zKG5IInWM

— ViralHog (@ViralHog) August 25, 2021