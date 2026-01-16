  • Hindi
Sanp Aur Nevle Ka Video: ट्रक से कूदकर बिल में घुसने लगा सांप, मगर वहां नेवले ने दबोच लिया | हिला देगा ये वीडियो

Sanp Aur Nevle Ka Video: देखा जा सकता है कि कि सांप किस तरह अचानक ट्रक से कूदता है. मगर अगले ही सेकेंड वो काल के जाल में फंस जाता है.

Sanp Aur Nevle Ka Video: सोशल मीडिया पर हमेशा कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. कभी स्टंट से जुड़े वीडियो को कभी वाइल्ड एनिमल से जुड़े नजारे अक्सर देखने को मिलते हैं. फिलहाल सांप से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है जो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें चलती हुई ट्रक से अचानक सांप के कूदने का दृश्य दिखाई देता है. दिख रहा है कि ट्रक में लकड़ियों के गट्ठे लदे हुए हैं. उसी लकड़ी के ढेर के बीच छिपा सांप अचानक बाहर निकल आता है. जैसे ही ट्रक सड़क पर आगे बढ़ती है, सांप संतुलन बनाते हुए नीचे सड़क पर कूद जाता है. यह दृश्य देखने वालों को चौंका देता है, क्योंकि आमतौर पर इस तरह की घटना कम ही देखने को मिलती है.

ट्रक से निकला सांप

ध्यान खींच रहे वीडियो में साफ नजर आता है कि सड़क पर गिरने के बाद सांप तेजी से रेंगता हुआ किनारे की ओर बढ़ता है, ताकि किसी तरह सुरक्षित जगह मिल सके. सांप फिर सड़क के किनारे बने एक बिल में घुसने की कोशिश करता है. शायद उसे लगा होगा कि अब वह खतरे से बाहर है. लेकिन उसे क्या पता था कि उसी बिल में उसका सबसे बड़ा दुश्मन नेवला मौजूद है. जैसे ही सांप बिल में घुसता है, नेवला तुरंत बाहर निकल आता है. नेवला फुर्ती दिखाते हुए सांप के मुंह को अपने दांतों से दबोच लेता है. यह सब इतना तेजी से होता है कि देखने वाले भी हैरान रह जाते हैं.

सांप से भिड़ा नेवला

वीडियो में आगे देख सकते हैं कि नेवला सांप को घसीटते हुए दूसरी दिशा में ले जाता है, जो साफ दिखाता है कि वह पूरी तरह सतर्क और आक्रामक है. वीडियो में आगे की लड़ाई साफ नहीं दिखती, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि सांप और नेवले के बीच जमकर झड़प हुई होगी. सांप और नेवले की दुश्मनी के किस्से पहले से ही मशहूर हैं. नेवला अपनी तेज प्रतिक्रिया और फुर्ती के लिए जाना जाता है, जबकि सांप अपने जहर और वार से बचाव करता है. सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को देखकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

यहां देखिए वीडियो इंस्टाग्राम पर:

View this post on Instagram

A post shared by (@funny_videos_1240)

सांप और नेवले से जुड़े इस वीडियो को funny_videos_1240 नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

