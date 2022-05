Sanp Aur Pakshi Ki Ladai: सांप की अलग-अलग प्रजातियां होती हैं और ज्यादातर खतरनाक ही होती हैं. इनमें कुछ सांप तो ऐसे होते हैं, जिनके एक बार डंसने से मौत आ जाती है. इंसान की तो बात ही क्या वो हमेशा यही कामना करता है कि सांपों से उनका सामना न हो. हालांकि, ऐसा नहीं है कि सांप सभी पर भारी पड़ते हैं. कुछ जीव और इंसान ऐसे होते हैं, जिन्हें सांप का तनिक भी भय नहीं होता है. बाज और नेवला तो जैसे सांप के दुश्मन ही होते हैं. सांप को देखते ही वो उन पर हमला कर देते हैं. सोशल मीडिया पर अभी जो वीडियो पोस्ट हुआ है उसमें कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिल रहा है.Also Read - Viral: आंखों के सामने होते हुए भी बिल्ली को नहीं ढूंढ पा रहे लोग, खुद को समझते हैं जीनियस तो खोज कर बताएं

वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक खुरदुरे चट्टान में एक अजीब प्रकार का सांप छुपकर बैठा हुआ था. लेकिन तभी एक पक्षी की नजर उस पर पड़ गई. यह पक्षी देखने में कुछ हद तक बाज जैसा ही है और उसने सांप पर हमला कर दिया. लेकिन ये हमला खुद उस पर भारी पड़ गया. पक्षी को सांप ने अपने मुंह में लगभग दबोच ही लिया था पर किसी तरह वो खुद को छुड़ाकर भागने में कामयाब हो गया. Also Read - Aunty Ka Video: दुकान में सामान लेने आई आंटी ने उड़ा लिया मोबाइल, ऐसी तगड़ी चालाकी आज तक नहीं देखी होगी- देखें वीडियो

This scene which has taken in the camera is amazing,

The Mother Earth's creature are trying to eat food and one has saving his life.@ErikSolheim @DamilicePhoto @Avibase @IndiAves @MonaPatelT @KambojAnanya @Planetary_Sec @ankidurg @Jksoniias @lou_bitch @KelvinJam1 pic.twitter.com/0hNM24A184

— Gautam Luhar (@gautamluhar2) December 27, 2020