Sanp Ka Video: कब से बेडरूम में छिपा था सांप, तकिया हटाते ही फैला दिया फन | देखें वीडियो

Sanp Ka Video: सांप कई बार घरों में घुस जाते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता है. लेकिन जैसे ही नजर पड़ती है लोगों में हड़कंप मच जाता है. कई ऐसे नजारे सोशल मीडिया पर देखने को मिले हैं, जह सांप घर में अलग-अलग जगहों पर छिपा हुआ मिलता है. कभी जूते में तो कभी बाथरूम के अलावा स्कूटी की डिक्की में भी सांप छिपे हुए दिख चुके हैं. सोशल मीडिया पर अभी फिर से एक खतरनाक कोबरा का वीडियो सामने आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें कोबरा कमरे में सांप छिपा हुआ नजर आ रहा है. जैसे ही लोगों को उस पर नजर पड़ी सभी कांपने लगे. वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक दुकान में लगे बेड के नीचे सांप छिपकर बैठा है. बेड पर तकिए को जैसे ही किसी ने हटाया जहरीला कोबरा फन फैलाकर बैठ गया. कोबरा को देखते ही लोगों के हाथ-पांव फूलने लगे.वहां काम करने वाले कर्मचारियों के बीच एक दम से डर का माहौल व्यापत हो गया. बाद में सांप पकड़ने वाले को इसकी खबर दी गई तब जानकर सांप को पकड़ गया और फिर उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया.वायरल वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स के खूब रिएक्शन आ रहे हैं.