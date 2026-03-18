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Sanp Ka Video: बिल में हाथ डाला और किंग कोबरा को बाहर खींच लिया, हैरान कर देगी बच्चे की हिम्मत

King Cobra Ka Video: सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बच्चा सांप को आधा बाहर निकालकर रुकता नहीं, बल्कि सीधे उसके मुंह को पकड़ लेता है और उसे पूरी तरह बिल से खींच लाता है

Published date india.com Published: March 18, 2026 10:53 AM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Sanp ka Video
हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. (Photo/X)

जहां आम लोग सांप का नाम सुनकर ही दूरी बना लेते हैं, वहीं एक छोटे बच्चे ने ऐसा कारनामा कर दिया जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं. बच्चा बिना डर किंग कोबरा को बिल से बाहर खींच लिया. घटना से जुड़ा वीडियो भी सामने आया है. इसमें नजर आता है कि बच्चा जमीन में बने एक बिल के पास बैठा है और बिना किसी डर के उसमें हाथ डालने की कोशिश करता है. पहली बार वह झट से हाथ खींच लेता है, जैसे उसे अंदाजा हो कि अंदर खतरा है. लेकिन अगले ही पल वह दोबारा कोशिश करता है और इस बार उसके हाथ में एक जिंदा सांप होता है.

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आसानी से सांप को दबचो लिया

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बच्चा सांप को आधा बाहर निकालकर रुकता नहीं, बल्कि सीधे उसके मुंह को पकड़ लेता है और उसे पूरी तरह बिल से खींच लाता है. उसके चेहरे पर डर का नामोनिशान नहीं दिखता. ऐसा लगता है जैसे वह किसी सामान्य चीज को पकड़ रहा हो, जबकि हकीकत में यह जानलेवा जोखिम हो सकता था. इस पूरे घटनाक्रम में बच्चे की पकड़ इतनी मजबूत दिखाई देती है कि सांप भी ज्यादा छटपटाता नजर नहीं आता. यही आत्मविश्वास लोगों को हैरान कर रहा है, लेकिन साथ ही यह वीडियो खतरनाक संदेश भी देता है कि ऐसी हरकत जान पर भारी पड़ सकती है.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

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क्या बोले नेटिजन्स

सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से फैल रहा है और लाखों लोग इसे देख चुके हैं. कुछ लोग बच्चे की निडरता की तारीफ कर रहे हैं, तो कई इसे बेहद खतरनाक और गैरजिम्मेदाराना बता रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि प्रकृति के साथ जुड़ना अच्छी बात है, लेकिन इस तरह जोखिम उठाना समझदारी नहीं है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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