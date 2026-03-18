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Sanp Ka Video Child Pulled The King Cobra Out Of Its Hole Shocking Video Went Viral

Sanp Ka Video: बिल में हाथ डाला और किंग कोबरा को बाहर खींच लिया, हैरान कर देगी बच्चे की हिम्मत

King Cobra Ka Video: सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बच्चा सांप को आधा बाहर निकालकर रुकता नहीं, बल्कि सीधे उसके मुंह को पकड़ लेता है और उसे पूरी तरह बिल से खींच लाता है

हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. (Photo/X)

जहां आम लोग सांप का नाम सुनकर ही दूरी बना लेते हैं, वहीं एक छोटे बच्चे ने ऐसा कारनामा कर दिया जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं. बच्चा बिना डर किंग कोबरा को बिल से बाहर खींच लिया. घटना से जुड़ा वीडियो भी सामने आया है. इसमें नजर आता है कि बच्चा जमीन में बने एक बिल के पास बैठा है और बिना किसी डर के उसमें हाथ डालने की कोशिश करता है. पहली बार वह झट से हाथ खींच लेता है, जैसे उसे अंदाजा हो कि अंदर खतरा है. लेकिन अगले ही पल वह दोबारा कोशिश करता है और इस बार उसके हाथ में एक जिंदा सांप होता है.

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आसानी से सांप को दबचो लिया

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बच्चा सांप को आधा बाहर निकालकर रुकता नहीं, बल्कि सीधे उसके मुंह को पकड़ लेता है और उसे पूरी तरह बिल से खींच लाता है. उसके चेहरे पर डर का नामोनिशान नहीं दिखता. ऐसा लगता है जैसे वह किसी सामान्य चीज को पकड़ रहा हो, जबकि हकीकत में यह जानलेवा जोखिम हो सकता था. इस पूरे घटनाक्रम में बच्चे की पकड़ इतनी मजबूत दिखाई देती है कि सांप भी ज्यादा छटपटाता नजर नहीं आता. यही आत्मविश्वास लोगों को हैरान कर रहा है, लेकिन साथ ही यह वीडियो खतरनाक संदेश भी देता है कि ऐसी हरकत जान पर भारी पड़ सकती है.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

Finally a kid without phone pic.twitter.com/5ffCn67yhZ — Vibe Bandit (@TheVibeBandit) March 17, 2026

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क्या बोले नेटिजन्स

सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से फैल रहा है और लाखों लोग इसे देख चुके हैं. कुछ लोग बच्चे की निडरता की तारीफ कर रहे हैं, तो कई इसे बेहद खतरनाक और गैरजिम्मेदाराना बता रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि प्रकृति के साथ जुड़ना अच्छी बात है, लेकिन इस तरह जोखिम उठाना समझदारी नहीं है.

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