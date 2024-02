Sanp Ka Video: सांप को समझ लिया केला, जैसे ही खाने गया दहल गया बेचारा | देखें वीडियो

Sanp Ka Video: सांप को अनेकों वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट होते हैं. इनमें दिखने वाला लगभग हर नजारा डरावना ही होता है. ज्यादातर लोगों की कल्पना ही यहीं होती है कि उनका सामना कभी सांपों से ना होने पाए. वहीं कुछ लोग जहरीले सांपों से भी खिलवाड़ करते नजर आते हैं. मगर अभी जो वीडियो सामने आया है वो एक लेवल ऊपर का प्रतीत होता है. शख्स ने सांप को केला समझ लिया और खाने गया लेकिन जैसे ही उसने हरकत शुरू की बेचारी घिग्घी ही बंध गई. सोशल मीडिया के अनेकों प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो वायरल होने लगा है.

आपने अब तक रंग-बिरंगे सांपों को देखा होगा. कितने ही सांपों को प्रकृति ने ऐसा रंग दिया होता है जिसे देख कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए. सांप कभी पत्तों की तरह नजर आते हैं तो कभी किसी पेड़ की तरह दिखते हैं. पहली नजर में उनको पहचान पाना किसी के लिए भी मुश्किल भरा साबित होता है. वायरल हो रहे लेटेस्ट वीडियो में कुछ इसी तरह का नजारा दिखाई दिया. इस बार सांप पूरी तरह से एक केले की तरह नजर आ रहा है. शख्स ने उसे वाकई में केला ही समझ लिया और उठाकर खाने गया मगर एकाएक सांप की हरकत से शख्स दहल उठा. आप देखेंगे कि एक बॉक्स में केले के साथ एक सांप को भी रखा गया है.

The way this ball python looks like a banana 🍌

pic.twitter.com/xdUt6K2a2R

— Science girl (@gunsnrosesgirl3) February 7, 2024