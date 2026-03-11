Hindi Viral

Sanp Ka Video King Cobra Ka Video Trending Video Animal Attack Video Viral Video Of The Dying King Cobra Shocked People

Cobra Ka Video: कैसे मौत को गले लगाता है किंग कोबरा, लाइव कैमरे में रिकॉर्ड हुआ खौफनाक नजारा | देखें वीडियो

Sanp Ka Viral Video: हैरान करने वाले वीडियो में देखेंगे कि कैसे किंग कोबरा खुद अपनी मौत तय करता हुआ नजर आता है.

कोबरा की मौत से जुड़ा ये वीडियो सचमुच किसी के भी होश उड़ा देगा. (Photo/FB)

King Cobra Viral Video: सोशल मीडिया की मजेदार दुनिया में कभी-कभी ऐसे नजारे दिखाई देते हैं जो हमें हैरान कर देते हैं. अभी ठीक वैसा ही एक वीडियो सामने आया है जो सचमुच किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगा. वीडियो किंग कोबरा से जुड़ा है, जिसमें सांप के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर यकीन करना मुश्किल होता है. दरअसल वीडियो में एक किंग कोबरा की अचानक हुई मौत का पल कैमरे में रिकॉर्ड हो गया.

पहले कुंडली मारकर बैठा कोबरा

वीडियो में शुरुआत में एक विशाल किंग कोबरा जमीन पर कुंडली मारकर बैठा दिखाई देता है. उसका शरीर पूरी तरह सतर्क नजर आता है, जैसे वह आसपास के माहौल को ध्यान से परख रहा हो. थोड़ी ही देर में वह अपना फन उठाकर खड़ा हो जाता है. यह वही अंदाज होता है जब सांप किसी खतरे को महसूस करता है और खुद को बचाने के लिए तैयार रहता है.

फिर दिखा हैरान करने वाला नजारा

हालांकि अगले कुछ सेकंड में जो होता है, वह बेहद हैरान करने वाला है. अचानक सांप अपना मुंह चौड़ा खोल देता है. ऐसा लगता है जैसे उसे किसी तरह की तकलीफ हो रही हो. इसी दौरान उसके मुंह से तेज दबाव के साथ कुछ तरल बाहर निकलता दिखाई देता है. यह नजारा इतना अचानक होता है कि वीडियो देखने वाले भी कुछ पल के लिए समझ नहीं पाते कि आखिर हुआ क्या.

अचानक जमीन पर गिर पड़ा सांप

इसके तुरंत बाद किंग कोबरा की हालत तेजी से बदलती नजर आती है. कुछ ही क्षण पहले तक फन उठाकर खड़ा सांप अचानक कमजोर पड़ने लगता है. उसका फन धीरे-धीरे नीचे झुक जाता है और शरीर का संतुलन बिगड़ने लगता है. कुछ ही पलों में उसका पूरा शरीर ढीला पड़ जाता है और वह जमीन पर गिर जाता है. इसके बाद वह बिल्कुल हिलना-डुलना बंद कर देता है.

हैरान कर देगा वीडियो

यहां स्पष्ट कर दें कि वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल है. इंडिया डॉट कॉम हिंदी इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.

