Sanp Ka Video: बुरी तरह मारा तो निकाल लिया किंग कोबरा, देखते ही लड़खड़ा गया ताकतवर आदमी- देखें वीडियो

Sanp Ka Video: लड़ाई में लात-घूंसे के अलावा लाठी-डंडा चलना आम बात है. आए दिन सोशल मीडिया पर इसी तरह की लड़ाई के वीडियो वायरल होते हैं. मगर अभी जो वीडियो सामने आया है वो किसी को भी हिला सकता है. यह वीडियो है दो लोगों के बीच लड़ाई का, जो बीच सड़क पर एक दूसरे को पीटते हुए नजर आ रहे हैं. हालांकि, हैरानी की बात यह है कि एक शख्स लड़ाई में सांप निकाल लेता है और फिर सांप से ही सामने वाले बंदे को पीटने लगता है. शख्स के हाथों में सांप देखकर सामने वाला शख्स बुरी तरह घबरा जाता है और मौके से भागने की कोशिश में लग जाता है. बात पुलिस तक पहुंचती है तब जाकर लड़ाई शांत होती है.

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दो शख्स किसी बात पर आपस में भिड़ जाते हैं. बीच सड़क पर ही दोनों में लात-घूंसे चलने लगते हैं. कुछ देर बाद लड़ाई में ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है जो हर किसी के होश उड़ा रहा है. दरअसल, लड़ाई के बीच एक बंदा सांप निकाल लेता है और फिर उसे लाठी डंडे की तरह इस्तेमाल करने लगता है. वो सामने वाले शख्स को सांप को लाठी बनाकर पीटने लगता है. दूसरा शख्स इससे बुरी तरह घबरा जाता है. बाद में पुलिस आती है और दोनों को हटाती है. इस दौरान सांप सड़क पर गिर जाता है और रेंगर भागने लग जाता है. घटना टोरंटो की बताई जा रही है.