Sanp Ka Video: सोशल मीडिया पर कब क्या कुछ देखने को मिल जाए इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है. ज्यादातर वीडियो चौंकाकर रख देते हैं. लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें देख कोई भी हिल जाएगा. अभी इसी तरह का एक वीडियो सामने आया है, जो एक महिला और सांप से जुड़ा हुआ है. वीडियो दिखाता है कि एक 4 फुट लंबा सांप महिला के मुंह से होते हुए उसके पेट के अंदर समा गया. फ्रेम में आगे जो कुछ दिखता है वो काफी सहमा देने वाला है.

बताया जा रहा है गहरी नींद में सोते समय सांप महिला के मुंह में घुस गया और पेट तक चला गया. वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देखेंगे कि महिला अस्पताल में नजर आ रही है. उसके चारों ओर डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं. कुछ पल बाद महिला डॉक्टर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट महिला के मुंह में डालती है और सांप को बाहर खींच लेती है.