Sanp Ka Video: मकड़ी के जाले में बुरी तरह फंस गया सांप, जो हालत हुई आंखें फटी रह जाएंगी- देखें वीडियो

Sanp Ka Video: सोशल मीडिया की दुनिया में विचित्र नजारे आए दिन देखने को मिलते हैं. इनमें कुछ ऐसे भी दृश्य होते हैं जो पूरी तरह से हिलाकर रख देते हैं. अभी ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जो एक सांप से जुड़ा हुआ है. इसमें देखा जा सकता है कि किस तरह सांप मकड़ी के जाल में फंस गया. वो चाहकर भी वहां से निकल नहीं पा रहा था. जाल में ही वो बुरी तरह तड़प रहा है. सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो तेजी से वायरल भी हो रहा है.

वायरल हो रहे वीडियो को देख मालूम होता है कि सांप पहले पेड़ पर चढ़ा होगा. पेड़ के ही एक हिस्से पर मकड़ी ने अपना जाला लगा रखा है. सांप उसके नजदीक जाते ही उसमें फंस गया. उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि वो उसमें से खुद को कैसे बाहर निकाले. नजारा देख हर किसी की आंखें फटी रह गईं. किसी को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है कि आखिर ये कैसे हो सकता है.