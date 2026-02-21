  • Hindi
Sanp Ka Video: मुर्गी के सामने बच्चा उठाकर ले गया सांप, मगर बिल में चूहे ने कर दिया खेल | देखें वीडियो

Sanp Ka Video: देख सकते हैं कि मुर्गी के बच्चे को सांप किस तरह उठाकर ले जाता है. मगर बिल में चूहे ने स्टाइल से उसकी जान बचा ली.

Published: February 21, 2026 4:32 PM IST
By Nandan Singh
Photo: @Gabriele_Corno/x.com

Sanp Ka Video: इंटरनेट पर कब कौन सा नजारा दिख जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है. इनमें ज्यादातर नजारे आम होते हैं मगर कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें जितनी बार भी देखो होश उड़ जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो अभी सामने आया है जो सांप के हमले से जुड़ा है. इसमें सांप चुपके से मुर्गी के बच्चे को उठाकर ले जाता है. मुर्गी देखकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती. मगर कहते हैं ना ‘जाको राखे साइयां मार सके ना कोई’ मतलब जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं, उसे संसार की कोई भी शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकती. ऐसा ही कुछ इस वायरल वीडियो में भी देखने को मिल रहा है.

चूजे पर सांप का हमला

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं कि एक जगह पर मुर्गी अपनी बच्चों के साथ दिख रही है. वो सबके निगरानी भी रखे हुए है. तभी बगल वाले बिल से एक खतरनाक सांप निकलता है और चूजे को मुंह में दबा लेता है. वो मुर्गी के सामने ही फिर चूजे को उठाकर वापस बिल में घुस जाता है. मुर्गी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती. मगर बिल के अंदर का नजारा जब दिखाई दिया सबका मन खुश हो गया. क्योंकि बिल के अंदर भी दो-तीन बिल बने हुए थे. और उसमें कई चूहे रह रहे थे. चूजे के लिए चूहे एक देवदूत बनकर आए और उसका जान बचा ली.

एक्स पर देखिए वीडियो:

चूहे ने बचा ली जान

देख सकते हैं कि एक साथ कई चूहे इस पोजिशन में हैं मानो कोई प्लानिंग कर रहे हैं. फिर सभी मिलकर दोनों बिलों में घुस जाते हैं. एक दल सांप तक भी पहुंच जाता है. सांप अब जैसे ही चूजे पर हमला करने वाला था चूहे ने पीछे से जमीन खोद दी. फिर क्या था सांप लड़खड़ाकर और नीचे चला गया. फिर एक चूहे फटाक से चूजे के पास पहुंच जाता है और फिर उसे मुर्गी तक सुरक्षित वापस पहुंचा देता है. इस तरह फ्रेम में दिखाया गया है कि चूहे मुर्गी के बच्चे के लिए देवदूत बनकर आए. हालांकि जिस तरह से वीडियो में सीन दिखाए गए हैं वो वास्तविक नहीं लगते. ये एआई द्वारा बनाए गए मालूम होते हैं. इसकी पुष्टि इंडिया डॉट कॉम बिल्कुल भी नहीं करता है. इसे @Gabriele_Corno नाम के एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है.

