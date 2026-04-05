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Sanp Ka Video: नदी में शख्स के पीछे ही पड़ गया सांप, फिर जो हुआ रोंगटे खड़े हो जाएंगे | देखें वीडियो

Sanp Ka Video: वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक सांप नदी में शख्स के पीछे ही पड़ जाता है. फिर ऐसा सीन दिखा होश ही उड़ जाएंगे.

Sanp Ka Video: सांप का नाम सुनते ही लोगों की कंपकंपी छूट जाती है. ज्यादातर लोग यहीं मनाते हैं कि जीवन में कभी सांपों से उनका सामना ना हो. अब सोचिए कोई सांप किसी शख्स के पीछे ही पड़ जाए तो नजारा कैसा होगा. निश्चित तौर पर डरावना ही होगा. ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें देख सकते हैं कि कुछ लोग नदी में मजे से नहा रहे होते हैं, जबकि कुछ लोग किनारे बैठकर इस पल को कैमरे में कैद कर रहे होते हैं. सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, लेकिन तभी पानी में हलचल होती है और एक सांप तैरता हुआ लोगों के करीब पहुंच जाता है.

शख्स के पीछे पड़ा सांप

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि जैसे ही लोगों की नजर उस सांप पर पड़ती है, वहां मौजूद सभी लोग डर जाते हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि सांप धीरे-धीरे एक शख्स की ओर बढ़ने लगता है. पहले तो वह शख्स समझ नहीं पाता. लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि सांप उसकी तरफ आ रहा है वह घबरा जाता है, और तुरंत वहां से भागने लगता है. अंत में चट्टान पर चढ़ जाता है. हैरानी की बात यह है कि सांप भी उसके पीछे-पीछे आने लगता है. यह दृश्य इतना डरावना होता है कि आसपास खड़े लोग भी घबराकर दूर हटने लगते हैं.

इंस्टाग्राम पर देखिए वायरल वीडियो:

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नजारा देख डरे लोग

वीडियो के अगले हिस्से में देखा जा सकता है कि सांप लगातार उस शख्स का पीछा करता रहता है. जहां भी वह जाता है, सांप भी उसी दिशा में बढ़ता है. यह देखकर वहां मौजूद लोगों की सांसें थम जाती हैं. हालांकि कई लोग यह भी कह रहे हैं कि यह पानी में रहने वाला सांप है, जो आमतौर पर इंसानों के लिए ज्यादा खतरनाक नहीं होता और मछली या मेंढक खाता है. फिर भी, इस तरह का नजारा किसी को भी डरा सकता है. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो को dogsizzle नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

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