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Sanp Ka Video: पानी की टंकी में 27 सांपों ने जमा रखा था डेरा, देखकर दहल उठा परिवार | Viral हुआ हरिद्वार का ये वीडियो

Sanp Ka Video: देख सकते हैं कि पानी की टंकी में किस तरह सांपों ने अड्डा जमा रखा है. घरवालों ने जब चेक किया तो सबकी आंखें ही फटी रह गईं.

Written by: Nandan Singh
Published: June 9, 2026, 3:10 PM IST
Sanp Ka Video
हरिद्वार का है ये मामला (Photo: @Sachingupta/X.com)

Sanp Ka Video: अगर सामने सांप आ जाए तो ज्यादातर लोग देखकर ही कांप उठते हैं. सोचिए किसी का दो दर्जन से ज्यादा सांपों से पाला पड़ जाए तो उसकी कैसे हालत होगी. इसी तरह का एक मामला हरिद्वार से सामने आया है जो खूब वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि हरिद्वार के सराय गांव में एक पानी की टंकी में करीब 27 सांपों ने डेरा जमा रखा था. एक के ऊपर एक कई सांप नजर आ रहे थे. परिवार को टंकी में कुछ गड़बड़ का आभास हुआ तब जानकर चेक किया गया गया कि आखिर मामला क्या है. उसी दौरान देखा गया कि कई सांपों ने एक ही जगह पर अड्डा बना रखा. यह सीन दिखकर सबके होश उड़ गए

टंकी में दिखे कई सांप

सांपों से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें दिख रहा है कि सारे सांप आपस में लिपटे हुए हैं और एक दूसरे के ऊपर ही रेंग रहे हैं. यह मामला तब सामने आया जब नलों में पानी की समस्या होने लगी और जांच करने पर इसका पता चला. सूचना मिलने के बाद वन विभाग से जुड़े लोग आए और सभी सांपों को बाहर निकाल लिया और सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया. सांपों से जुड़ी यह जानकारी देखते ही देखते पूरे इलाके में फैल गई और लोगों में दहशत फैल गई.

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एक्स पर यहां देखिए वायरल वीडियो:

नेटिजन्स तक दहल गए

चंद सेकेंड का यह वायरल वीडियो @Sachingupta नाम के एक्स हैंडल पर भी शेयर किया गया है. इसे देखकर एक यूजर ने लिखा है, ‘अब डर के मारे सभी अपना टैंक देखेंगे और साफ करवाएंगे.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘ये रखे गये होंगे यहां ऐसा लगता है.’ एक और यूजर ने सवाल उठाया, ‘लेकिन सारे सांप एक साथ सर्वाइव कैसे कर रहे होंगे. ये आए कहां से होंगे’ इसी तरह के अलग-अलग रिएक्शन वीडियो पर लगातार पोस्ट हो रहे हैं.

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Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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