Sanp Ka Video: पानी की टंकी में 27 सांपों ने जमा रखा था डेरा, देखकर दहल उठा परिवार | Viral हुआ हरिद्वार का ये वीडियो

Sanp Ka Video: देख सकते हैं कि पानी की टंकी में किस तरह सांपों ने अड्डा जमा रखा है. घरवालों ने जब चेक किया तो सबकी आंखें ही फटी रह गईं.

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हरिद्वार का है ये मामला (Photo: @Sachingupta/X.com)

Sanp Ka Video: अगर सामने सांप आ जाए तो ज्यादातर लोग देखकर ही कांप उठते हैं. सोचिए किसी का दो दर्जन से ज्यादा सांपों से पाला पड़ जाए तो उसकी कैसे हालत होगी. इसी तरह का एक मामला हरिद्वार से सामने आया है जो खूब वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि हरिद्वार के सराय गांव में एक पानी की टंकी में करीब 27 सांपों ने डेरा जमा रखा था. एक के ऊपर एक कई सांप नजर आ रहे थे. परिवार को टंकी में कुछ गड़बड़ का आभास हुआ तब जानकर चेक किया गया गया कि आखिर मामला क्या है. उसी दौरान देखा गया कि कई सांपों ने एक ही जगह पर अड्डा बना रखा. यह सीन दिखकर सबके होश उड़ गए

टंकी में दिखे कई सांप

सांपों से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें दिख रहा है कि सारे सांप आपस में लिपटे हुए हैं और एक दूसरे के ऊपर ही रेंग रहे हैं. यह मामला तब सामने आया जब नलों में पानी की समस्या होने लगी और जांच करने पर इसका पता चला. सूचना मिलने के बाद वन विभाग से जुड़े लोग आए और सभी सांपों को बाहर निकाल लिया और सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया. सांपों से जुड़ी यह जानकारी देखते ही देखते पूरे इलाके में फैल गई और लोगों में दहशत फैल गई.

एक्स पर यहां देखिए वायरल वीडियो:

उत्तराखंड –

हरिद्वार में एक घर में पानी की टंकी से 27 सांप निकले हैं। जब टोंटियों में पानी की प्रॉब्लम शुरू हुई, तब झांकने पर इसका पता चला। वन विभाग ने सभी सांप रेस्क्यू किए।@journorai pic.twitter.com/o65Z5JVASP — Sachin Gupta (@Sachingupta) June 9, 2026

नेटिजन्स तक दहल गए

चंद सेकेंड का यह वायरल वीडियो @Sachingupta नाम के एक्स हैंडल पर भी शेयर किया गया है. इसे देखकर एक यूजर ने लिखा है, ‘अब डर के मारे सभी अपना टैंक देखेंगे और साफ करवाएंगे.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘ये रखे गये होंगे यहां ऐसा लगता है.’ एक और यूजर ने सवाल उठाया, ‘लेकिन सारे सांप एक साथ सर्वाइव कैसे कर रहे होंगे. ये आए कहां से होंगे’ इसी तरह के अलग-अलग रिएक्शन वीडियो पर लगातार पोस्ट हो रहे हैं.