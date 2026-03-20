By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Sanp Ka Video: पहली नजर में लगा पेड़ की जड़ें हैं, मगर पत्थर फेंकते ही कांप उठा शख्स | देखें वीडियो
Sanp Ka Video: इसमें देख सकते हैं कि सांपों का गुच्छा किस तरह किसी पेड़ की जड़ों की तरह दिख रहा था. मगर अगले ही सेकेंड ऐसा कुछ दिखा कि होश ही उड़ गए.
Sanp Ka Video: सोशल मीडिया पर एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जो सांपों से जुड़ा हुआ है. इसमें ऐसा सीन दिखाई दिया जिसे देखकर लोगों की कंपकंपी छूट गई. वीडियो सांपों के गुच्छे से जुड़ा है. पहली नजर में यह किसी सूखे पेड़ की जड़ों का ढेर लगता है. मालूम होता है कि मोटी-मोटी और आपस में उलझी हुई आकृतियों को देखकर वहां से गुजरने वाले लोग भी इसे सामान्य चीज समझकर नजरअंदाज कर देते थे. शायद किसी को भी यह अंदाजा नहीं होता कि असल में यह कोई साधारण चीज नहीं. किसी शख्स ने उन पर जब पत्थर फेंका तो होश ही उड़ गए.
जड़ जैसा सांपों का गुच्छा
वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि वहां मौजूद एक शख्स को उस गुच्छे पर शक होता है. उत्सुकता के कारण वह उसकी सच्चाई जानने के लिए उस पर एक पत्थर फेंक देता है. जैसे ही पत्थर उस ढेर से टकराता है, अचानक वह गुच्छा हिलने लगता है. यह दृश्य देखकर वहां खड़े लोग डर जाते हैं. धीरे-धीरे साफ होता है कि वह कोई जड़ों का ढेर नहीं, बल्कि कई बड़े-बड़े सांपों का झुंड है. सभी सांप आपस में कुंडली मारकर बैठे हुए थे, जिससे वे एक ही जगह पर गुच्छे की तरह दिखाई दे रहे थे. अचानक हुई इस हरकत ने वहां मौजूद हर व्यक्ति की धड़कनें तेज कर दीं.
इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो:
View this post on Instagram
देखकर हिल गए नेटिजन्स
सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. इस खतरनाक नजारे को देखकर लोगों की कंपकंपी छूट गई. किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक साधारण दिखने वाली चीज इतनी भयावह हो सकती है. कई लोग इसे बेहद डरावना बता रहे हैं, तो कुछ इसे प्रकृति का अनोखा रूप कह रहे हैं. इस वीडियो को rakeshsolan नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. इसे हजारों की संख्या में लाइक्स और व्यूज मिल चुके हैं.