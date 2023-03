Sanp Ka Video: सांप की पूंछ पकड़कर मस्ती कर रहा था शख्स, मगर एक गलती ने मरवा दिया- देखें वीडियो

Sanp Ka Video: दुनियाभर में ज्यादातर लोग सांप को देखते ही घबरा उठते हैं. वो इसी कामना में रहते हैं कि कभी उनका किसी भी प्रकार से सामना ना हो सके. वहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सांपों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है और वो उनसे खिलवाड़ करना शुरू कर देते हैं. लेकिन कई बार सांपों से खिलवाड़ करना उनके लिए भारी पड़ जाता है. अभी इसी तरह का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शख्स जहरीले सांप से खिलवाड़ करता नजर आ रहा है. लेकिन पल भर में उसने सबक भी सीख लिया.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि कैसे एक शख्स बार-बार जहरीले सांप की पूंछ पकड़कर उठाता है. वो बार-बार ऐसा करता रहता है. लेकिन जब हद हो गई तब सांप ने उस पर तगड़ा पलटवार कर दिया. सांप ने उसे ऐसी जगह काट खाया शख्स बुरी तरह दहल गया. वीडियो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है.