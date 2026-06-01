Sanp Ka Video: सज-संवरकर किंग कोबरा के पास पहुंच गई लड़की, फिर जो किया होश ना उड़ जाए तो कहना | देखें वीडियो

Sanp Ka Video: सोशल मीडिया पर यूं तो एक से एक नजारे देखने को मिलते हैं. मगर कई बार होश उड़ाने वाले दृश्य भी दिख जाते हैं. कुछ ऐसा ही नजारा फिलहाल ध्यान खींच रहा है, जो एक लड़की से जुड़ा है. वीडियो की शुरुआत में लड़की पूरी तरह सज-संवरकर किंग कोबरा के पास पहुंचती है. उसने पिंक रंग की ड्रेस पहनी हुई है, जो लोगों का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींच लेती है. वह सांप से थोड़ी दूरी बनाकर खड़ी हो जाती है और फिर मजाकिया अंदाज में कहती है: “देखो, कोई लड़का मेरी तरफ देखता नहीं है, मगर इसकी नजर मुझसे हटती ही नहीं है.” उसके इस मजेदार संवाद ने वीडियो को और भी रोचक बना दिया है.
ध्यान खींच रहे वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि लड़की जिस दिशा में घूमती है, किंग कोबरा भी अपना फन उठाकर उसी तरफ देखने लगता है. ऐसा लग रहा होता है मानो सांप उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा हो. इस दृश्य को देखकर कई लोग हैरान रह गए. लड़की भी पूरे आत्मविश्वास के साथ कोबरा के सामने खड़ी रहती है और बिल्कुल घबराई हुई नहीं दिखाई देती. यही वजह है कि वीडियो ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है.
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वीडियो के आखिरी हिस्से में एक ऐसा दृश्य सामने आता है जिससे पूरी कहानी साफ हो जाती है. लड़की एक विशेष औजार की मदद से किंग कोबरा को सावधानीपूर्वक पकड़ लेती है और उसे वहां से ले जाती है. इसके बाद लोगों को अंदाजा हो जाता है कि वह कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक प्रशिक्षित स्नेक कैचर हो सकती है. सांप को संभालने का उसका तरीका भी यही संकेत देता है कि उसे इस काम का अच्छा अनुभव है. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने उसकी हिम्मत और आत्मविश्वास की तारीफ की है, जबकि कुछ लोगों ने ऐसे खतरनाक जानवरों के करीब जाने से बचने की सलाह भी दी है. वीडियो को saiba__19 नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.