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Sanp Ka Video: शख्स ने सांप को ही जाल में फंसा लिया, सामने आते ही बोतल में कर दिया बंद | देखें वीडियो

Sanp Ka Video: देख सकते हैं सांप जैसे ही उसके सामने आया शख्स ने बहुत ही आसान तरीका अपनाया. उसने बोतल की ढक्कन खोली और सांप के मुंह के आगे लगा दिया.

Published date india.com Published: May 10, 2026 11:10 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Sanp Ka Video

Sanp Ka Video: सांप से जुड़े वीडियो तो आपने यूं तो खूब देखे होंगे. मगर अभी जिस तरह का वीडियो सामने आया है वैसा शायद ही पहले कभी देखा हो. इसमें एक शख्स बेहद शांत तरीके से सांप का रेस्क्यू करता दिखाई दे रहा है. आमतौर पर सांप को देखते ही लोग डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं, लेकिन इस शख्स ने बिना घबराए बड़ी समझदारी से काम लिया. देखा जा सकता है कि जैसे ही सांप उसके सामने आता है, वह तुरंत एक खाली बोतल उठाता है और उसका ढक्कन खोल देता है. इसके बाद वह बोतल का मुंह धीरे-धीरे सांप के सामने ले जाता है. सांप भी शायद उसे खतरा नहीं समझ पाता और सीधे बोतल की तरफ बढ़ने लगता है. यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है. कुछ ही सेकंड में सांप पूरी तरह बोतल के अंदर पहुंच जाता है और शख्स तुरंत ढक्कन बंद कर देता है.

बोतल में बंद कर दिया सांप

वायरल वीडियो में सबसे खास बात यह रही कि शख्स ने सांप को पकड़ने के दौरान किसी तरह की मारपीट या नुकसान नहीं पहुंचाया. उसने बहुत ही आसान और सुरक्षित तरीका अपनाया. यही वजह है कि लोग उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि अक्सर लोग डर के कारण सांप को मारने की कोशिश करते हैं, जबकि उन्हें सुरक्षित तरीके से पकड़कर जंगल या सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जा सकता है. वीडियो देखने के बाद कई लोग इस शख्स को प्रोफेशनल स्नेक कैचर बता रहे हैं.

एक्स पर देखिए यह वायरल वीडियो:

बार-बार देखा जा रहा वीडियो

सांप का यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लाखों लोग इसे देख चुके हैं. लोग इसे अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर भी कर रहे हैं. कई यूजर्स ने इसे ‘परफेक्ट रेस्क्यू’ बताया है. वीडियो देखने के बाद कुछ लोग हैरानी जता रहे हैं कि आखिर सांप इतनी आसानी से बोतल में कैसे घुस गया. वहीं कई लोग इसे सीख देने वाला वीडियो भी मान रहे हैं कि जंगली जीवों के साथ घबराहट नहीं बल्कि समझदारी से काम लेना चाहिए. वीडियो को @NoContextHumans नाम के एक्स एकाउंट से शेयर किया गया है.

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Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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