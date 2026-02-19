By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Sanp Ka Video: तार पर चढ़ते ही सांप को लगा करंट, फिर जो हुआ खुद देख लीजिए | Viral हुआ ये वीडियो
Sanp Ka Video: वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं कि तार पर चढ़ते ही सांप को करंट लगता है. फिर जो दिखा कोई भी दंग रह जाएगा.
Sanp Ka Video: सोशल मीडिया की दुनिया में कब कौन सी चीज नजर आ जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है. यहां हंसी-मजाक से लेकर चौंकाने वाले नजारे खूब देखने को मिलते हैं. मगर अभी जो वीडियो सामने आया है उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे. वीडियो सांप से जुड़ा है. इसमें सांप तार पर चढ़ने की कोशिश करता दिख रहा है. मगर उसे नहीं पता था कि उसने करंट भी है. जैसे ही सांप उस तार पर टच होता है, उसे तेज करंट का झटका लग जाता है. लेकिन हैरानी की बात यह है कि वह रुकता नहीं और बार-बार वही कोशिश करता रहता है. इस प्रक्रिया में उसे कई बार करंट लगता है.
सांप को लगा करंट
वायरल वीडियो को देखकर मालूम होता है कि सांप तार पर चढ़कर दूसरी ओर जाना चाह रहा है. मगर जिस तरह से करंट लगने के बाद भी वो उठ खड़ा होता है और फिर दोबारा कोशिश करता है उसे देखकर लगता है कि तार में करंट ज्यादा तेज नहीं होगा. यह वीडियो जंगल जैसे इलाके में रिकॉर्ड किया गया लगता है, जहां बाड़े के लिए लगे तारों में से ऊपरी तार में बिजली होती है. सांप को इस बात का अंदाजा नहीं होता, इसलिए वह बार-बार झटके खाता है.
यहां देखिए वीडियो:
Snake VS Electric Shock ⚡
Snakes don’t really have sense it even went there again after the first shock pic.twitter.com/gR6APSiZua
— ً (@dn_xsoul) February 17, 2026
सांप की जिद ने किया हैरान
करंट लगने के बाद भी जिस जिद से सांप आगे बढ़ रहा है वहीं चीज लोगों को हैरान कर रही है. इसे देखने के बाद नेटिजन्स भारी तादाद में अपनी प्रतिक्रियाएं कॉमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं. एक ने लिखा है, ‘वोल्टेज ज्यादा होता तो सांप वहीं चिपक जाता.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘सांप को बिजली का नहीं पता होता वरना वो क्यों मौत को दावत देगा.’ इसी तरह के रिएक्शन वीडियो पर लगातार पोस्ट हो रहे हैं. इसे एक्स पर @dn_xsoul नाम के हैंडल से शेयर किया है. चंद सेकेंड के वीडियो को 22 लाख से भी ज्यादा बार देखा गया है.