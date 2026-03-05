Hindi Viral

Sanp Ka Video Sanp Ko Pairon Se Dabane Laga Shaksh Snake Attack Video Google Trends Man Pressed Snake Under His Feet See What Happened Next Scary Video Viral

Sanp Ka Video: सांप को पैरों के नीचे दबाने लगा शख्स, तभी जो हुआ रोंगटे ही खड़े हो जाएंगे | देखिए वीडियो

Sanp Ka Video: शख्स ने सांप के मुंह को पैरों से दबा लिया मगर तभी ऐसा पलटवार हुआ उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा. वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है.

Sanp Ka Video: सांप और अजगर से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किए जाते हैं. इनमें दिखने वाले कई नजारे रूह तक कंपा देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक शख्स खतरनाक सांप के साथ बहादुरी दिखाने की कोशिश करता नजर आता है. वह सांप के मुंह को अपने पैर के नीचे दबाकर उसे काबू करने की कोशिश करता है. वहीं पास में खड़ा एक दूसरा शख्स सांप की पूंछ पकड़कर उसे काबू में रखने की कोशिश करता दिखाई देता है. पहली नजर में ऐसा लगता है कि दोनों लोग मिलकर सांप को पूरी तरह नियंत्रित कर लेंगे, लेकिन कुछ ही सेकंड में हालात पूरी तरह बदल जाते हैं.

सांप से पंगा पड़ा भारी

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही पहला शख्स सांप के मुंह को दबाकर खड़ा होता है, उसी दौरान सांप धीरे-धीरे उसके पैर के चारों ओर लिपटना शुरू कर देता है. यह देखकर वहां मौजूद दूसरा शख्स घबरा जाता है और अचानक सांप की पूंछ छोड़ देता है. जैसे ही पूंछ छूटती है, सांप पूरी तरह आजाद हो जाता है. फिर वह और ज्यादा तेजी से उस शख्स के पैर के चारों ओर कसकर लिपटने लगता है. कुछ ही पलों में सांप की पकड़ इतनी मजबूत हो जाती है कि शख्स की हालत खराब हो जाती है. वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन सांप की पकड़ लगातार मजबूत होती जाती है. इसी घबराहट में उससे एक और बड़ी गलती हो जाती है और वह अनजाने में सांप के मुंह के ऊपर से अपना पैर हटा लेता है.

एक्स पर देखिए वीडियो को:

बाल-बाल बचा शख्स

आगे देख सकते हैं कि जैसे ही सांप का मुंह खुला, उसने तुरंत शख्स के पैर को और कसकर जकड़ लिया. खुद को बचाने के लिए वह घबराकर अपना पैर जमीन पर जोर-जोर से पटकने लगता है, ताकि किसी तरह सांप की पकड़ ढीली हो सके. कुछ देर तक यह खतरनाक संघर्ष चलता रहता है. आखिरकार काफी कोशिशों के बाद वह किसी तरह सांप से खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है. यह पूरी घटना देखकर वहां मौजूद लोग भी डर जाते हैं. यह वीडियो उन लोगों के लिए सबक के तौर पर भी है जो खतरनाक जीवों से पंगा लेने पहुंच जाते हैं. वीडियो को @blaugrana1O नाम के एक्स हैंडल से शेयर किया गया है.

