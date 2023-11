Sanp Ka Video: सांप को बार-बार काटने की चुनौती दे रहा था शख्स, अगले ही सेकेंड चली गई जान | देखें वीडियो

Sanp Ka Video: उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक 22 वर्षीय युवक की सांप के साथ वीडियो बनाते समय सर्पदंश से मौत हो गई. बताया जा रहा है कि युवक नशे की हालत में था. वीडियो में अहिरौली गांव का युवक रोहित जयसवाल नशे की हालत में सांप के साथ खेलता दिख रहा है. जयसवाल को भगवान शिव का एक रूप महाकाल होने का नाटक करते हुए और सांप को काटने की चुनौती देते हुए देखा जाता है. वह इसे अपनी गर्दन और हाथ के चारों ओर लपेटता है और यहां तक कि उसे अपनी जीभ काटने की भी अनुमति देता है. वीडियो में वह सिगरेट पीते और सांप को हाथ से मारते भी नजर आ रहा है.

सांप ने अंततः जयसवाल को काट लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई. 4 मिनट और 38 सेकंड तक चलने वाला वीडियो जयसवाल द्वारा खुद फिल्माया गया था और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. उसकी मौत के बाद पुलिस ने रविवार को उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. खुखुंदू पुलिस स्टेशन के प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने कहा, “सांप के काटने से मौत की सूचना मिलने पर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है.”

छह भाई-बहनों में सबसे छोटे जयसवाल अविवाहित थे. उनके माता-पिता सिलीगुड़ी में रहते हैं, जबकि उनके अन्य भाई गांव से बाहर काम करते हैं. सोशल मीडिया पर सांप और जयसवाल का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

In Deoria, UP, A drunk man was playing with a snake. Meanwhile, the snake bit him, due to which he died.#viralvideo #deoria #UttarPradesh #India pic.twitter.com/Eo7n5cO6WQ

