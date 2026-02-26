By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Sanp Ka Video: असली सांपों के साथ 'सांप-सीढ़ी' का गेम खेलने लगा शख्स, देखकर रोंगटे ही खड़े हो जाएंगे | देखें वीडियो
Sanp Ka Video: इस वायरल वीडियो में जिस तरह का सीन दिखाई दिया उसने सबके होश ही उड़ा दिए. इस पर एक से एक रिएक्शन आ रहे हैं.
Sanp Ka Video: लूडो का गेम आज भी लोगों के बीच काफी पॉपुलर हैं. ऑफलाइन के साथ-साथ अब इसे ऑनलाइन भी खूब खेला जाता है. उसी में एक खेल सांप-सीढ़ी का भी होता है. उस गेम का भी लोग खूब आनंद लेते हैं. सोचिए कि वहीं सांप-सीढ़ी का खेल रियल में कोई खेले तो नजारा कैसा रहेगा. वाकई में किसी के भी होश उड़ जाएंगे. इसी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक शख्स असली जहरीले सांपों के बीच खड़े होकर ‘सांप-सीढ़ी’ खेलता नजर आ रहा है, आमतौर पर लोग यह खेल बोर्ड पर खेलते हैं, लेकिन यहां सीन बिल्कुल अलग और खतरनाक दिखाई दिया.
सांपों के साथ किया खेल
चंद सेकेंड सेकंड के इस वीडियो में दिखाई देता है कि एक कमरे के फर्श पर अलग-अलग प्रजाति के कई सांप फैले हुए हैं. उनके बीच लकड़ी की छोटी-छोटी सीढ़ियां रखी गई हैं, ताकि ‘सांप-सीढ़ी’ का सेटअप तैयार हो सके. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शख्स अपने मोबाइल फोन पर ऑनलाइन डाइस घुमाता है और जो नंबर आता है, उसके हिसाब से सांपों के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ता है. कुछ सांप उसे डसने की कोशिश भी करते नजर आते हैं, लेकिन वह बिना डरे खेल जारी रखता है. यह नजारा किसी को भी डराने के लिए काफी है.
इंस्टाग्राम पर देखिए वायरल वीडियो:
View this post on Instagram
नेटिजन्स के उड़े होश
इस वायरल वीडियो में जिस तरह का नजारा दिखाई दिया वैसा आमतौर पर कहीं देखने को नहीं मिलता है. शायद यहीं वजह है कि वीडियो को इतना लाइक और शेयर किया जा रहा है. इसे अभी तक लाखों की संख्या में व्यूज भी मिल चुके हैं. एक यूजर ने लिखा है, ‘ये तो सरासर बेवकूफी है.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘सोशल मीडिया है भाई कुछ भी दिखाई दे सकता है.’ कुल मिलाकर यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है और लोग इसे देखकर हैरानी भी जता रहे हैं. इसे anchor_srasti__shukla नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर भी शेयर किया गया है.