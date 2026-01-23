  • Hindi
  • Viral
  • Sanp Ka Video Snake Catcher Ka Video Afat Me Pad Gaya Sanp Pakadne Wala Google Trends Omg Thing Happened With Snake Catcher Everyone Shaken Badly

Sanp Ka Video: सांप पकड़ने के लिए घरवालों ने बुलाया स्नेक कैचर, मगर खुद आफत में पड़ गया बेचारा | देखें वीडियो

Sanp Ka Video: देख सकते हैं कि कि सांप को पकड़ने आया शख्स की जान ही आफत में पड़ जाती है. जो हुआ कोई सोच भी नहीं सकता.

Published date india.com Published: January 23, 2026 9:17 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Sanp Ka Video

Sanp Ka Video: सांप ऐसे जीव होते हैं जिन्हें देखते ही लोगों की हालत खराब हो जाती है. सभी इसी कामना में रहते हैं कि कभी सांपों से उनका पाला ना पड़ा. मगर दूसरी ओर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सांपों के साथ ऐसा खिलवाड़ करते हैं मानो वो कोई खिलौना हो. फिलहाल सांप के रेस्क्यू से जुड़ा एक वीडियो सबका ध्यान खींच रहा है. इसमें जिस तरह का सीन दिखाई दिया उसने सबके रोंगटे ही खड़े कर दिए. इसमें एक जहरीले सांप को स्नेक कैचर पकड़ने की कोशिश में लगा है. मगर तभी ऐसा कुछ हुआ हर कोई दहल उठा.

सांप को पकड़ने की कोशिश

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि एक जहरीला सांप घर की बाहरी दीवार पर रेंगता दिखाई देता है. घबराए घरवालों ने तुरंत एक स्नेक कैचर को बुलाया. सांप को पकड़ने के लिए स्नेक कैचर कुर्सी पर चढ़कर दीवार तक पहुंचता है. अपने खास औजार से उसे काबू में करने की कोशिश करता है. जैसे ही स्नेक कैचर ने अपने टूल को सांप के मुंह के पास ले जाने की कोशिश की, सांप ने बचने के बजाय सीधा हमला कर दिया. वीडियो में साफ दिखता है कि सांप हवा में छलांग लगाते हुए उड़ता हुआ सीधे स्नेक कैचर के शरीर से जा टकराता है.

एक्स पर दिखेगा वीडियो:

सांप ने किया पलटवार

वायरल वीडियो में कैद हुआ यह सीन इतना तेज और अप्रत्याशित था कि देखने वाले भी सहम गए. खुद सांप पकड़ने आया शख्स भी बुरी तरह घबरा गया. कुछ सेकंड के इस दृश्य ने यह साफ कर दिया कि जंगली जीवों के साथ काम करना कितना जोखिम भरा हो सकता है. वीडियो को एक्स पर @Digital_khan01 नाम के हैंडल से शेयर किया गया. इसे लाखों की संख्या में लोग देख चुके हैं. वीडियो पर यूजर्स इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, ‘ये सांप तो सोच से भी ज्यादा खतरनाक निकला.’ इसी तरह के अलग-अलग रिएक्शन वीडियो पर पोस्ट हो रहे हैं.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.