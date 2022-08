Sanp Ka Video: सोशल मीडिया अजीब-अजीब कंटेंट से भी भरा पड़ा है. यहां कुछ वीडियो तो ऐसे होते हैं जिन्हें कितनी बार भी देखो मन नहीं भरता है. मगर कुछ ऐसे वीडियो भी देखने को मिल जाते हैं जिसे देखने के बाद यकीन कर पाना मुश्किल है. ताजा वीडियो है एक शख्स का जो सांप के साथ दिखाई दे रहा है. गौर करने वाली बात यह है कि वो सांप के साथ सेल्फी ले रहा है और सांप भी बड़े मजे से फोटो क्लिक करवा रहा है. आमतौर पर ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिलता है. लेकिन इस वीडियो में जो दिख रहा है वो हकीकत है.Also Read - Dance Ka Video: 'काला चश्मा' पर आंटियों का हाहाकारी डांस देख हिल गया इंटरनेट, एक ने तो फ्लोर पर आग लगा दी- देखें वीडियो

सांप के साथ सेल्फी

सोशल मीडिया पर हैरान करने वाले इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह एक शख्स सांप के पास जाता है और उसके पास बैठ जाता है. अगले ही पल अपना फोन निकालता है और सेल्फी लेने में जुट जाता है. सांप भी किसी इंसान की तरह उसके बगल में आराम से बैठ जाता है और सेल्फी खिंचवाने लगता है. लोगों को इस नजारे पर यकीन नहीं हो पा रहा है. वीडियो अब सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर वायरल होने लगा है.

देखें वीडियो को:

View this post on Instagram A post shared by 🐍Ꮗ Ꭷ Ꮢ Ꮭ Ꮄ ᎧᎦ Ꮥ Ꮑ Ꮧ Ꮶ Ꮛ Ꮥ🐍 (@world_of_snakes_)

हैरतअंगेज है नजारा

आमतौर पर सांप को देख लोगों के पसीने छूट जाते हैं. लेकिन इस वीडियो में हैरतअंगेज नजारा देखने को मिल रहा है. इस वीडियो को world_of_snakes_ नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर अपलो़ड किया गया है. वीडियो देखते ही नेटिजन्स अलग-अलग प्रतिक्रियाएं व्यक्त करने में लगे हुए हैं.