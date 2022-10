Sanp Ka Video: सोशल मीडिया की दुनिया में एक हैरान करने वाला वीडियो जमकर देखा जा रहा है. इसमें एक शख्स सांप को रेस्क्यू के बाद उसके मस्ती करने लगा. इसमें वो खतरनाक किंग कोबरा को किस करने की कोशिश भी करता है. मगर अगले ही सेकंड बेचारे को साथ जो कुछ हुआ शायद ही कभी देखा होगा. दरअसल शख्स जब सांप को किस करने लगा तभी पलटकर सांप ने भी उसे पप्पी दे दी.Also Read - Ladki Ka Dance: नोरा फतेही से भी कड़क डांसर निकली ये लड़की, डांस स्टेप्स तो आज देखते रह जाएंगे- देखें वीडियो

वीडियो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर अभी तक हजारों लाखों बार देखा जा चुका है. इसमें देख सकते हैं कि रेस्क्यू के बाद शख्स ने किंग कोबरा को हाथ में पकड़ है. उसकी पूंछ शख्स के दूसरे में हाथ में है. उसके आसपास कई अन्य लोग भी खड़े हैं और कैमरा ऑन है. देख सकते हैं कि तभी शख्स कोबरा को किस करने लगा. मगर इससे सांप चिड़चिड़ा हो गया और बदले में उसने शख्स के होंठ पर डस लिया. Also Read - Viral Video Today: अचानक से धरती फटी और 7 लड़कियां अंदर समा गईं, हिलाकर रख देगा ये वीडियो

A reptile expert who went to kiss a cobra and got bitten on the lip..

He tried to kiss the snake after rescuing it.

#Kiss #Cobra #CobraBite #Viral pic.twitter.com/Khbfc2vK3W

