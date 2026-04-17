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Sanp Ka Video: घर के लिए सांप से भिड़ गया कठफोड़वा, बाहर निकालकर ही दम लिया | Viral हुआ ये वीडियो

Sanp Ka Video: इसमें देख सकते हैं कि सांप कैसे पक्षी के बनाए घर को कब्जाना चाहता था. मगर कठफोड़वा ने उसे नानी याद दिला दी.

Sanp Ka Video: सोशल मीडिया पर यूं तो सैकड़ों-हजारों वीडियो रोजाना यूजर्स की नजरों से होकर गुजरते हैं. मगर कुछ सीन ऐसे होते हैं जिनपर निगाहें टिक जाती हैं. ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सांप और कठफोड़वा पक्षी के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिल रहा है. यह वीडियो इसलिए खास है क्योंकि इसमें घर को लेकर दोनों के बीच संघर्ष होता दिख रहा है. आमतौर पर सांप जमीन में बने बिलों में रहते हैं, लेकिन इस बार उसने पेड़ पर बने एक बिल को अपना ठिकाना बनाने की कोशिश की. यही बात कठफोड़वा को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि वह बिल उसी ने मेहनत से बनाया था.

घर के लिए हुई लड़ाई

ध्यान खींच रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कठफोड़वा ने पेड़ के तने में एक बड़ा सा छेद किया हुआ था, जो उसका घोंसला था. लेकिन एक सांप उस बिल में घुस जाता है और उसे अपना घर बनाने की कोशिश करता है. जैसे ही कठफोड़वा की नजर इस पर पड़ती है, वह तुरंत गुस्से में आ जाता है. वह बार-बार अपनी तेज चोंच से बिल के पास हमला करने लगता है, ताकि सांप वहां से निकल जाए. कुछ ही देर में सांप बाहर निकलकर कठफोड़वा का सामना करता है, लेकिन पक्षी पीछे हटने के बजाय और आक्रामक हो जाता है. दोनों के बीच यह लड़ाई काफी देर तक चलती है, जिसे देख लोग भी हैरान हो जाते हैं.

इंस्टाग्राम पर देखिए यह वीडियो:

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बिल छोड़कर भागा सांप

कठफोड़वा के लगातार हमलों से सांप परेशान हो जाता है, लेकिन शुरुआत में वह वहां से हटने को तैयार नहीं होता. वह बार-बार उसी बिल में घुसने की कोशिश करता है, जिससे साफ पता चलता है कि वह उस जगह को छोड़ना नहीं चाहता. हालांकि, कठफोड़वा भी अपने घर की रक्षा के लिए पूरी ताकत लगा देता है और लगातार हमला करता रहता है. आखिरकार सांप को हार माननी पड़ती है और वह वहां से निकल जाता है. यह वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है. इसे planet_visit नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

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