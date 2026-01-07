Hindi Viral

Sanp Ka Video Stunt Ka Video Google Trends Today Man Inserted Snake Into His Nose And Pulled Out From Mouth Scary Video Went Viral

Sanp Ka Video: शख्स ने नाक में डालकर मुंह से निकाल दिया सांप, नजारा ऐसा आंखें फटी रह जाएंगे | देखें वीडियो

Sanp Ka Video: सोशल मीडिया पर शख्स का यह स्टंट लोगों को हैरान कर रहा है. इसमें ऐसा सीन दिखाई दिया जिसने होश तक उड़ा दिए.

Sanp Ka Video: सांप से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें एक शख्स ने सांप के साथ ऐसा स्टंट किया कि देखने वालों की आंखें फटी रह गईं. शख्स एक जिंदा और पतला सांप को पकड़ता है और बिना डरे उसका फन अपनी नाक के अंदर डाल देता है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में शूट किया गया. जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, लोगों की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि यह स्टंट बेहद जोखिम भरा नजर आता है. इस पर नेटिजन्स के जमकर रिएक्शन पोस्ट हो रहे हैं.

शख्स ने नाक के अंदर डाला सांप

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स धीरे-धीरे सांप को अपनी नाक से अंदर खींचता है. कुछ सेकंड बाद वह उसी सांप को अपने मुंह से बाहर निकाल लेता है. यह पूरा दृश्य इतना डरावना है कि वीडियो देखने वाले लोग सहम जाते हैं. आस-पास खड़े लोगों की आवाजों में डर और घबराहट साफ सुनाई देती है, लेकिन इसके बावजूद माइक मुस्कुराते हुए कैमरे की तरफ देखते हैं और हंसने लगते हैं. कई लोग तालियां बजाकर उनके स्टंट की तारीफ भी करते हैं. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और अब तक इसे लाखों लोग देख चुके हैं.

देखते ही चौंके लोग

बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने इस खतरनाक स्टंट को अंजाम दिया उसका नाम माइक होल्स्टन है और लोग उसे ‘द रियल टारजन’ भी बुलाते हैं. माइक होल्स्टन फ्लोरिडा स्थित जूलॉजिकल वाइल्डलाइफ फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं. वह दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में घूमकर खतरनाक जानवरों के साथ समय बिताते हैं और वन्यजीव संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने का दावा करते हैं. माइक पहले भी सांप, मगरमच्छ और अन्य जंगली जानवरों के साथ कई खतरनाक स्टंट कर चुके हैं. वायरल हो रहे वीडियो को therealtarzann नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर पोस्ट किया गया है.

