Sanp Ka Viral Video: अपनी ही पूंछ निगलने लगा ये सांप, तभी जो हुआ होश ना उड़ा जाए तो कहना | देखें वीडियो

Sanp Ka Viral Video: इस वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कैसे एक सांप खुद की पूंछ को ही निगलना शुरू कर देता है. ये दृश्य वाकई लोगों के होश उड़ा रहा है.

Sanp Ka Viral Video
Photo: @TheeDarkCircle/ x.com

Sanp Ka Viral Video: सोशल मीडिया पर सांप से जुड़ा एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें ऐसा सीन दिखाई दिया जिसने एक पल के लिए सबके होश फाख्ता कर दिए. इसमें देख सकते हैं कि जमीन पर एक सांप नजर आता है. पहली नजर में ऐसा लगता है कि वहां दो सांप हैं. ऐसा प्रतीत होता है मानो एक सांप दूसरे को निगलने की कोशिश कर रहा हो. लेकिन कुछ ही पल बाद सच्चाई सामने आती है और पता चलता है कि वहां केवल एक ही सांप है. फिर फ्रेम में ऐसा कुछ नजर आया जिसकी कल्पना तक किसी ने कभी नहीं की होगी.

पूंछ निगलने लगा सांप

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में साफ दिखाई देता है कि सांप अपनी ही पूंछ को मुंह में दबाए हुए है और धीरे-धीरे उसे निगलने की कोशिश कर रहा है. यह नजारा बेहद दुर्लभ माना जा रहा है. आमतौर पर सांपों को शिकार करते या दूसरे छोटे जीवों को निगलते देखा जाता है. कई बार सांप एक-दूसरे पर भी हमला कर देते हैं, लेकिन खुद की ही पूंछ को निगलना बहुत ही असामान्य घटना है. माना जाता है कि कभी-कभी भ्रम, तनाव या किसी अन्य कारण से सांप ऐसा व्यवहार कर सकता है. हालांकि वीडियो में यह साफ नहीं है कि सांप ने ऐसा क्यों किया, लेकिन यह दृश्य लोगों के लिए चकित करने वाला सब्जेक्ट बन गया.

यहां देखिए चौंकाने वाला नजारा:

देखकर हैरान हुए सभी

सांप से जुड़ी यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. मालूम होता है कि उस दौरान किसी ने इस पल को मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और वायरल कर दिया. इस वीडियो को हजारों की संख्या में लोग देख चुके हैं और अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग इसे प्रकृति का अनोखा और रहस्यमय रूप बता रहे हैं, तो कुछ इसे अजीब और डरावना कह रहे हैं. इस वीडियो को @TheeDarkCircle नाम के एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है.

