Sapne me Rape: बिहार के औरंगाबाद जिले के नगर थाना क्षेत्र में एक महिला ने एक तांत्रिक पर सपने में आकर दुष्कर्म (Sapane me Rape) करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. नगर थाना अध्यक्ष अंजनी कुमार ने शुक्रवार को बताया कि उक्त महिला की शिकायत के बाद गया के रहने वाले आरोपी तांत्रिक प्रशांत चतुर्वेदी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गयी है. उन्होंने बताया कि चतुर्वेदी फिलहाल औरंगाबाद जिले के कालीबाड़ी दुर्गा मंदिर में रहकर पूजा पाठ कराते हैं. उन्होंने बताया कि तांत्रिक ने उक्त महिला से मिलने की बात से इनकार किया. कुमार ने बताया कि इस मामले में न कोई गवाह है और न ही सबूत होने के कारण तांत्रिक को फिलहाल छोड़ दिया गया है.

थानाध्यक्ष ने बताया की प्रथम दृष्टया महिला का मानसिक संतुलन ठीक नहीं लग रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि पुत्र की मृत्यु के बाद उसकी दिमागी हालत गड़बड़ हो गई है. उन्होंने बताया कि इस मामले में किसी भी प्रकार की कोई घटना होने की पुष्टि नहीं हो पा रही है, इसलिए इसपर तत्काल कोई कार्रवाई कर पाना संभव नहीं है.

थानाध्यक्ष ने बताया की मामले पर नजर रखी जा रही है और तांत्रिक की गतिविधियों की जांच की जा रही है. औरंगाबाद नगर थाना अंतर्गत गांधी मैदान के समीप रहने वाली उक्त महिला ने नगर थाने में शिकायत देकर उक्त तांत्रिक पर आरोप लगाया है कि गत जनवरी महीने में उसके पुत्र के बीमार पड़ने पर उसके इलाज के सिलसिले में वह तांत्रिक से मिली थी.

शिकायत के अनुसार, महिला ने आरोप लगाया कि तांत्रिक ने कुछ पूजा-पाठ बता कर उसे कुछ ही दिनों में ठीक हो जाने का भरोसा दिलाया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 15 दिनों के बाद उसके पुत्र की मृत्यु हो गई. महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि चतुर्वेदी सपने में आकर उसे दुष्कर्म का शिकार बनाने का प्रयास करता है और जब उसने इसके विरोध में तांत्रिक के पास जाकर आरोप लगाया तो उसने धमकी दी कि उसके दूसरे पुत्र को भी वह तंत्र विद्या के माध्यम से मार डालेगा, जिसके बाद नगर थाना में शिकायत करने को वह विवश हुई .

