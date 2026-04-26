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भोजपुरी गाना सुनते ही खुशी से झूमने लगे सरदार जी, वीडियो में फिर जो दिखा बस देखते रह जाएंगे
आमतौर पर जहां लोग अपनी-अपनी पसंद के गानों तक सीमित रहते हैं, वहीं इस वीडियो में कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला. एक बस के अंदर सफर कर रहे लोगों का समूह अचानक म्यूजिक के रंग में ऐसा रंग गया कि माहौल ही बदल गया.
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो चर्चा में है जो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि बदलते सांस्कृतिक मेलजोल की झलक भी दिखाता है. आमतौर पर जहां लोग अपनी-अपनी पसंद के गानों तक सीमित रहते हैं, वहीं इस वीडियो में कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला. एक बस के अंदर सफर कर रहे लोगों का समूह अचानक म्यूजिक के रंग में ऐसा रंग गया कि माहौल ही बदल गया.
गाना सुनते ही झूमने लगे सरदारजी
वीडियो में नजर आता है कि कुछ सरदार एक साथ बैठे हुए हैं और सफर का मजा ले रहे हैं. तभी बैकग्राउंड में भोजपुरी गाना बजने लगता है. जैसे ही गाने की धुन तेज होती है, माहौल पूरी तरह से बदल जाता है. कोई सीट पर बैठे-बैठे झूमने लगता है, तो कोई खड़े होकर डांस करने लगता है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक शख्स ना सिर्फ गाने पर थिरकता है बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ भोजपुरी गाने के बोल भी गाता नजर आता है.
वीडियो में नहीं है बनावटीपन
इस दृश्य को देखने के बाद साफ समझ आता है कि भाषा और क्षेत्र की सीमाएं अब पहले जैसी नहीं रहीं. लोग दूसरे राज्यों के गानों और संस्कृति को भी उतना ही अपनाने लगे हैं. यही वजह है कि पंजाबी अंदाज और भोजपुरी म्यूजिक का यह संगम लोगों को काफी पसंद आ रहा है. वीडियो की खास बात यह भी है कि इसमें किसी तरह की बनावटीपन नहीं है. सब कुछ बेहद सहज और असली लगता है. लोग अपनी मर्जी से, बिना किसी दिखावे के, सिर्फ म्यूजिक का आनंद लेते नजर आते हैं. यही वजह है कि यह वीडियो देखने वालों के चेहरे पर भी मुस्कान ले आता है.
यहां एक्स पर देखें वीडियो
पहले हम लोग बहुत पंजाबी गाना सुनते थे, अब यह लोग बहुत भोजपुरी गाना सुन रहा है। pic.twitter.com/5nME0g5N7w
— छपरा जिला (@ChapraZila) April 22, 2026
हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि वीडियो कब और कहां का है, लेकिन इंटरनेट पर इसकी तेजी से चर्चा हो रही है. लोग इसे सिर्फ एक डांस वीडियो नहीं बल्कि एक ऐसे पल के रूप में देख रहे हैं जहां अलग-अलग संस्कृतियां एक साथ मिलकर खुशियां बांट रही हैं. वीडियो एक्स पर @ChapraZila नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.