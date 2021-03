Sardar Ji Video: कोरोनावायरस का इंजेक्शन लगने के बाद क्या कोई इतना खुश हो सकता है कि डांस करने लगे. अरे भाई हो सकता है और ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. Also Read - Buffalo Video: शोले के जय-वीरू जैसी भैंस-हाथी की दोस्ती, इतना प्यार देख बौरा जाएंगे

वायरल हो रहे वीडियो में शख्स भांगड़ा करता दिख रहा है. नाम है गुरदीप पंधेर. गुरदीप ने जब कोरोना वैक्सीन लगवाई तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो नाचने लगे.

गुरदीप के बैकग्रांउड में बर्फ से जमी झील दिख रही है. गुरदीप का डांस इतना अच्छा है कि लोग इसे भूल नहीं पा रहे.

गुरदीप पेशे से म्‍यूजिक आर्टिस्‍ट हैं. उन्‍होंने ट्विटर पर अपना वीडियो पोस्ट किया. लिखा,

Yesterday evening I received my Covid-19 vaccine. Then I went to a frozen lake to dance Bhangra on it for joy, hope and positivity, which I’m forwarding across Canada and beyond for everyone’s health and wellbeing.

पोस्ट के मुताबिक उन्होंने एक दिन पहले ही कोरोना का टीका लगवाया था. वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने ये डांस किया.

देखें पोस्ट-

लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आ रहा है और वो गुरदीप को सरदार जी कहकर कमेंट्स कर रहे हैं.

खबर लिखे जाने तक इसे 2.7M views मिल चुके थे. रि-शेयर और कमेंट्स का दौर जारी है.