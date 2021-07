Sawan-Shiv-Nag: सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है. हिंदू धर्म में इस माह का विशेश महत्व है. इस माह में शिव पूजन से हर मनोकामना पूरी होती है. ऐसा कहा गया है कि इंसान ही क्या, जीव-जंतु भी इस माह भगवान शिव का पूजन करते हैं. अगर आपको यकीन न हो तो ये वायरल वीडियो देख लीजिए.Also Read - Suhagraat Ke Gulab: सुहागरात के लिए गुलाबों से ढका था पूरा बिस्तर, देख दुल्हन ने कह दी ऐसी बात, सारी मेहनत हो गई बेकार | Dulhan Viral Video

वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक मंदिर है. यहां भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित है. इस प्रतिमा के ऊपर नागदेव फन फैलाकर बैठे हैं.

नाग काफी बढ़ा है, करीब-करीब 5 फुट लंबा लग रहा है. वीडियो देखकर समझ आता है कि इसे स्थानीय लोगों ने बनाया है. वीडियो तब वायरल होना शुरू हुआ जब इसे IFS Susanta Nanda ने शेयर किया. उन्होंने कैप्शन दिया,

When heaven & earth meetsFolded hands

One of the biggest that I have come across.Can anyone explain why does this happen?

देखें वीडियो-

When heaven & earth meets🙏 One of the biggest that I have come across.Can anyone explain why does this happen? pic.twitter.com/6MYrPg2lkV — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) April 30, 2020

खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 78.7K views मिल चुके हैं. लोग कमेंट कर ‘जय भोलेनाथ’, ‘ऊं नम: शिवाय’ लिख रहे हैं. हालांकि ये वीडियो एक साल पुराना है. जो भी हो, सावन के इस महीने में भगवान शिव पर लिपटे ये नाग देव सभी को भा रहे हैं.