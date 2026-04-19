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मैं पास हो गई मम्मी... रिजल्ट आते ही बेटी ने मां को लगाया फोन, भावुक कर देगा VIDEO

10वीं क्लास का रिजल्ट आते ही एक बेटी ने अपनी मां को फोन लगाया और जो हुआ, उसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया. फोन उठते ही बेटी की कांपती आवाज सुनाई देती है, 'मम्मी... मैं पास हो गई.'

Published date india.com Published: April 19, 2026 9:45 AM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
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वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/Instagram)

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो रही हैं. दरअसल 10वीं क्लास का रिजल्ट आते ही एक बेटी ने अपनी मां को फोन लगाया और जो हुआ, उसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया. फोन उठते ही बेटी की कांपती आवाज सुनाई देती है, ‘मम्मी… मैं पास हो गई.’ बस इतना सुनना था कि यह पल सीधे दिल में उतर जाता है. वीडियो में दिखता है कि जैसे ही वह अपनी खुशी जाहिर करती है, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं.

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शिक्षक भी नहीं रोक पाएं आंसू

पास में खड़े उसके शिक्षक भी भावुक हो जाते हैं. कुछ ही सेकंड में माहौल ऐसा बन जाता है कि देखने वाले भी खुद को रोक नहीं पाते. फोन खत्म होते ही बेटी अपने शिक्षक को कसकर गले लगा लेती है और दोनों फूट-फूटकर रो पड़ते हैं. बताया जा रहा है कि यह छात्रा काफी मुश्किल हालात में पढ़ाई कर रही थी. कई बार ऐसे मौके आए जब उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी. दिन-रात की मेहनत और संघर्ष के बाद जब रिजल्ट आया, तो उसकी खुशी आंसुओं में बदल गई.

यहां इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

वीडियो इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो रहा है. लाखों लोग इसे देख चुके हैं और कमेंट्स में अपनी भावनाएं जाहिर कर रहे हैं. कोई इसे ‘सबसे प्योर मोमेंट’ बता रहा है तो कोई कह रहा है कि ‘यही असली जीत है.’ दरअसल यह वीडियो सिर्फ एक रिजल्ट का नहीं, बल्कि उस जज्बे का है जो हर मुश्किल के आगे झुकता नहीं. अगर आपने अभी तक यह वीडियो नहीं देखा, तो यकीन मानिए आप एक बेहद खास एहसास मिस कर रहे हैं. वीडियो इंस्टाग्राम पर

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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