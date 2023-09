स्कूल यूनिफॉर्म में ही भिड़ गईं लड़कियां, लात-घूंसे चले फिर खींचे एक दूसरे के बाल, लड़कों ने बना दिया Video

School Girls Fight Video: लड़कों लड़ते हुए हमेशा देखा जाता है लेकिन लड़कियां भी अब इसमें उनसे पीछे नहीं हैं. इस बार लड़कियों का एक घमासान वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें स्कूल यूनिफॉर्म में कई सारी लड़कियां एक दूसरे से लड़ रही है. बीच सड़क में हो रही इस लड़ाई को देखने के लिए इन्हीं के स्कूल के लड़के भी अपना फोन निकालकर खूब मजे ले रहे हैं. वहीं, कुछ लोग इन्हें शांत कराने की कोशिश भी कर रहे हैं.

इस वीडियो में खूब सारी लड़कियां नजर आ रही हैं और एक दूसरे को मार रही हैं. कोई किसी के बाल खीच रही है तो कोई लात मार रही है. वीडियो को @Ghar Ke Kalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. यूनिफॉर्म से ऐसा लग रहा है कि ये सारी लड़कियां अलग-अलग स्कूल की हैं. सभी ने अलग-अलग तरह का यूनिफॉर्म पहना है. ये सभी बीच सड़क पर लड़ रही हैं, जिससे जाम भी लग गया.

Kalesh b/w Two Groups of School Girl on Road in Delhi pic.twitter.com/gAhVw0ATUS

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) September 20, 2023