School Ka Video School Girl Threw Her Book Into Drain Then Happily Went Home Funny Video Went Viral

VIDEO: स्कूल की छुट्टी होते ही बच्ची ने नाले में बहा दी किताब, फिर खुशी-खुशी घर चली गई | मजेदार है वीडियो

Class Ka Video: फनी वीडियो में देखेंगे कि बच्ची स्कूल से बाहर आई और नाले में अपनी किताब बहा दी. फ्रेम में फिर जो कुछ दिखा हंसी नहीं रोक पाएंगे.

स्कूली बच्ची का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/X)

School Ka Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक छोटी बच्ची का बेहद मजेदार और क्यूट वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में बच्ची की मासूम हरकत देखकर लोग हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. कई यूजर्स इसे ‘मॉडर्न समस्या का मॉडर्न समाधान’ बताकर शेयर कर रहे हैं. वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि स्कूल यूनिफॉर्म पहने एक नन्ही बच्ची छुट्टी के बाद घर लौट रही है. उसके कंधे पर स्कूल बैग टंगा है.

किताब नाले में डालने की कोशिश

वीडियो में देखेंगे कि बच्ची रास्ते में चलते-चलते वह एक नाले के पास रुक जाती है. पहले वह इधर-उधर नजर दौड़ाती है, मानो यह देख रही हो कि कोई उसे देख तो नहीं रहा. उसके चेहरे के भाव साफ बताते हैं कि वह कुछ सोच रही है. कुछ पल बाद बच्ची अपने बैग से एक किताब निकालती है और नाले के ऊपर लगी जाली के पास जाकर उसे अंदर डालने की कोशिश करती है.

खुशी-खुशी घर जाती दिखी बच्ची

पहली बार में किताब अंदर नहीं जाती, तो वह उसे मोड़कर दोबारा कोशिश करती है. इस बार किताब जाली के भीतर चली जाती है और नाले में गिर जाती है. किताब को नाले में डालने के बाद बच्ची के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है. वह संतुष्ट नजर आती है और फिर खुशी-खुशी उछलते हुए वहां से चली जाती है. उसकी चाल और चेहरे की खुशी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसने अपनी ‘समस्या’ का समाधान ढूंढ लिया है.

एक्स पर देखें वीडियो

Problem Solved in 1 min pic.twitter.com/sAnrMxd81K — The Adventurous Soul (@TAdventurousoul) February 18, 2026

क्या बोले नेटिजन्स

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने मजेदार प्रतिक्रियाएं दी हैं. किसी ने लिखा, ‘होमवर्क से बचने का शानदार तरीका’, तो किसी ने कहा, ‘बचपन की मासूम शरारत.’ कुछ यूजर्स ने मजाक में कहा कि बच्चे भी अब अपने तरीके से टेंशन खत्म करना जानते हैं. वीडियो एक्स पर @TAdventurousoul नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

