School Teacher Ka Video: शादी-ब्याह में आपने खाने की प्लेटों पर लोगों को टूटते हुए खूब देखा होगा. ज्यादातर गांव में ऐसा नजारा देखने को मिलता है. अब सोचिए कि अगर ऐसा नजारा शिक्षकों के बीच देखने को मिले तो कैसा रहेगा. बिल्कुल आप हैरानी में पड़ जाएंगे. अभी इसी तरह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे कई शिक्षक खाने की प्लेट के लिए टूट पड़े हैं. कईयों के हाथ प्लेट लगी तो कई खाली हाथ ही रह गए. बताया जा रहा है कि यह वीडियो पंजाब के लुधियाना का है. पंजाब के सीएम भगवंत मान ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए शिक्षकों की बैठक बुलाई थी. लेकिन यहां लंच के दौरान ऐसा नजारा देखने को मिल गया.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही लंच का ऐलान हुआ सारे शिक्षक मौके पर एक साथ आ गए. वहां प्लेट लेने के लिए ऐसा भगदड़ मची कि बस देखते रह जाएंगे. मौके पर कई प्रिंसिपल भी मौजूद थे. वीडियो में आप देखेंगे कि बारी-बारी से सभी प्लेटें चली गई और कुछ लोगों अपनी बारी का इंतजार करते रह गए. वीडियो वायरल होते ही नेटिजन्स इस पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.

Lunch Scenes of Principals & Teachers after meeting with CM & Education Minister in Ludhiana pic.twitter.com/utJEesjGRP

— Gagandeep Singh (@Gagan4344) May 10, 2022