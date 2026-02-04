  • Hindi
  • Viral
  • Scooter Lady Steals Petrol From Car Then Calls Owner Thief Watch Here Funny Video

Viral Video: कार से पेट्रोल चुराने लगी स्कूटी वाली आंटी, मालिक आया तो उसे ही चोर बता दिया | देखें वीडियो

Chorni Ka Video: हैरान करने वाले वीडियो में देखेंगे महिला रंगे हाथ गाड़ी से पेट्रोल चुराते हुए पकड़ी जाती है. मगर फिर भी उसने मालिक को हो चोर बता दिया.

Published date india.com Published: February 4, 2026 12:53 PM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
औरत बोली मेरी गाड़ी है मालिक बोला तो खोल के दिखाओ वो बोली चाबी मेरे पास नहीं हैभाई ले गया है अभी मालिक बोला ठीक है मैं खोल के दिखाता हूँएक क्लिक में गाड़ी खुल गईफिर भी वो बहस करने लगी नहीं ये मेरी ही गाड़ी हैचोरी पकड़ी गईपर झूठ का कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ। pic.twitter.com/s5lEusHKVP— Er. Aamir malik (@AamirMalick605) February 4, 2026
कार से पेट्रोल चुराते हुए पकड़ी गई महिला. (Photo/X)

Chorni Ka Video: सोशल मीडिया की मजेदार दुनिया में एक वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है. वीडियो एक आंटी से जुड़ा हुआ मालूम होता है जो कार से पेट्रोल चुराते ही पकड़ी जाती हैं. मगर मजेदार बात है जब कार का मालिक मौके पर पहुंच गया और महिला उल्टा उसे ही चोर बता देती है. पेट्रोल चोर महिला का वीडियो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर खूब शेयर किया जा रहा है. वीडियो अभी तक हजारों व्यूज बटोर चुका है. वीडियो में दिख रहा है कि स्कूटी वाली आंटी हरे रंग की ड्रेस पहने हुए एक सफेद रंग की कार के पास खड़ी हैं. आंटी कार के फ्यूल टैंक से प्लास्टिक की बोतल की मदद से पेट्रोल निकाल रही है. वो बड़े आराम से चोरी कर रही है, जैसे ये उसका रोज का काम हो.

भारत में कहां मिलता है सबसे सस्ता सोना, जगह का नाम सुनते ही चौंक जाएंगे आज

गाड़ी से पेट्रोल चुराते हुए पकड़ी गई महिला

मगर तभी कार का मालिक वहां पहुंचता है और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया. मालिक पूछता है, ‘ये क्या कर रही हो?’ महिला तपाक से जवाब देती है कि कार उसी की है. इतना सुनते ही मालिक हैरान रह गया. महिला से तुरंत सवाल होता है कि अगर कार उसकी है तो वो गाड़ी का लॉक खोलकर दिखा दे. इतना सुनते ही सहमी महिला तुरंत बहाना बनाने लगी. महिला कहती है कि चाबी उसका भाई ले गया है.

एक्स पर देखें वीडियो

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

मालिक को ही बता दिया चोर

इधर मालिक मुस्कुराते हुए कहता है, ‘ठीक है, मैं खोल के दिखाता हूं.’  इतना कहते ही मालिक ने रिमोट से गाड़ी को अनलॉक कर दिया. हैरानी होती है कि गाड़ी का असल मालि खड़ा होने के बाद भी महिला अपनी बात पर जमी रहती है. महिला दावा करती है कि वो गाड़ी उसी की है. इतना कहकर महिला उल्टा कार के मालिक को ही चोर बताने की कोशिश करती है. फ्रेम में ये एक ऐसा नजारा है जो किसी को भी हैरान कर देगा.  मालूम हो वीडियो एक्स पर @AamirMalick605 नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.