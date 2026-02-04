Hindi Viral

Scooter Lady Steals Petrol From Car Then Calls Owner Thief Watch Here Funny Video

Viral Video: कार से पेट्रोल चुराने लगी स्कूटी वाली आंटी, मालिक आया तो उसे ही चोर बता दिया | देखें वीडियो

Chorni Ka Video: हैरान करने वाले वीडियो में देखेंगे महिला रंगे हाथ गाड़ी से पेट्रोल चुराते हुए पकड़ी जाती है. मगर फिर भी उसने मालिक को हो चोर बता दिया.

कार से पेट्रोल चुराते हुए पकड़ी गई महिला. (Photo/X)

Chorni Ka Video: सोशल मीडिया की मजेदार दुनिया में एक वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है. वीडियो एक आंटी से जुड़ा हुआ मालूम होता है जो कार से पेट्रोल चुराते ही पकड़ी जाती हैं. मगर मजेदार बात है जब कार का मालिक मौके पर पहुंच गया और महिला उल्टा उसे ही चोर बता देती है. पेट्रोल चोर महिला का वीडियो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर खूब शेयर किया जा रहा है. वीडियो अभी तक हजारों व्यूज बटोर चुका है. वीडियो में दिख रहा है कि स्कूटी वाली आंटी हरे रंग की ड्रेस पहने हुए एक सफेद रंग की कार के पास खड़ी हैं. आंटी कार के फ्यूल टैंक से प्लास्टिक की बोतल की मदद से पेट्रोल निकाल रही है. वो बड़े आराम से चोरी कर रही है, जैसे ये उसका रोज का काम हो.

भारत में कहां मिलता है सबसे सस्ता सोना, जगह का नाम सुनते ही चौंक जाएंगे आज

गाड़ी से पेट्रोल चुराते हुए पकड़ी गई महिला

मगर तभी कार का मालिक वहां पहुंचता है और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया. मालिक पूछता है, ‘ये क्या कर रही हो?’ महिला तपाक से जवाब देती है कि कार उसी की है. इतना सुनते ही मालिक हैरान रह गया. महिला से तुरंत सवाल होता है कि अगर कार उसकी है तो वो गाड़ी का लॉक खोलकर दिखा दे. इतना सुनते ही सहमी महिला तुरंत बहाना बनाने लगी. महिला कहती है कि चाबी उसका भाई ले गया है.

एक्स पर देखें वीडियो

औरत बोली मेरी गाड़ी है

मालिक बोला तो खोल के दिखाओ

वो बोली चाबी मेरे पास नहीं है

भाई ले गया है अभी

मालिक बोला ठीक है मैं खोल के दिखाता हूँ

एक क्लिक में गाड़ी खुल गई

फिर भी वो बहस करने लगी

नहीं ये मेरी ही गाड़ी है

चोरी पकड़ी गई

पर झूठ का कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ। pic.twitter.com/s5lEusHKVP — Er. Aamir malik (@AamirMalick605) February 4, 2026

Add India.com as a Preferred Source

मालिक को ही बता दिया चोर

इधर मालिक मुस्कुराते हुए कहता है, ‘ठीक है, मैं खोल के दिखाता हूं.’ इतना कहते ही मालिक ने रिमोट से गाड़ी को अनलॉक कर दिया. हैरानी होती है कि गाड़ी का असल मालि खड़ा होने के बाद भी महिला अपनी बात पर जमी रहती है. महिला दावा करती है कि वो गाड़ी उसी की है. इतना कहकर महिला उल्टा कार के मालिक को ही चोर बताने की कोशिश करती है. फ्रेम में ये एक ऐसा नजारा है जो किसी को भी हैरान कर देगा. मालूम हो वीडियो एक्स पर @AamirMalick605 नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें