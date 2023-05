Scooty Chor Ka Video: आया था स्कूटी चुराने मगर खुद की भी लुटवा बैठा, मौके पर जो हुआ जिंदगी में नहीं देखा होगा। वीडियो वायरल

Scooty Chor Ka Video: इंटरनेट पर सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां हर तरह के वीडियो अपलोड किए जाते हैं. लेकिन इनमें कुछ ही वीडियो ऐसे होते हैं, जो पूरी तरह से चौंकाकर रख देते हैं. अभी इसी तरह का एक वीडियो खूब ध्यान खींच रहा है. वीडियो है एक चोर का, जो स्कूटी चुराने के लिए घर में घुस जाता है. जैसे ही वो स्कूटी चुराने जाता है घरवालों को खबर लग जाती है. मौके पर फिर जो नजारा दिखा कोई सोच भी नहीं सकता. वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे दो चोर स्कूटी पर बैठकर साथ आते हैं और एक घर के पास रुक जाते हैं. उनमें से एक चोर स्कूटी से उतरता है और घर का गेट खोलता है. वो सामने खड़ी स्कूटी को खींचने लगता है. लगभग-लगभग वो कामयाब हो भी जाता है तभी घरवालों को भनक लग जाती है. सारे घरवाले मिलकर उसे दबोचने के लिए दौड़ते हैं. घबराकर दोनों चोर अपनी भी स्कूटी को छोड़कर भाग निकलते हैं.