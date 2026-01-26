By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Scooty Girl Ka Video: अब ये क्या कर बैठी स्कूटी गर्ल, पार्किंग में मचाया ऐसा कोहराम जिसने देखा सिर पकड़ लिया
Scooty Girl Funny Video: सोशल मीडिया पर अभी एक स्कूटी गर्ल का वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है. इसमें लड़की स्कूटी पार्क करती हुई नजर आती है, मगर तभी जो हुआ देखकर हंसी नहीं रुकेगी.
Scooty Girl Ka Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग एक साथ हंस भी रहे हैं और सिर भी पकड़ रहे हैं. वीडियो किसी पार्किंग एरिया का बताया जा रहा है, जहां एक लड़की अपनी स्कूटी पार्क करने पहुंचती है. सब कुछ सामान्य लग रहा होता है, लेकिन अगले ही पल ऐसा कुछ होता है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. वीडियो में दिखता है कि स्कूटी पार्क करते वक्त अचानक लड़की के पैर का बैलेंस बिगड़ जाता है. संतुलन संभालने का मौका तक नहीं मिलता और लड़की स्कूटी समेत धड़ाम से नीचे गिर पड़ती है.
वीडियो में क्या-क्या दिखा
कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि असली कोहराम तो इसके बाद शुरू होता है. गिरती हुई स्कूटी पास में खड़ी एक बाइक पर जा गिरती है. फ्रेम में फिर जो कुछ नजर आता है देखकर हंसी भी नहीं रुकती है. इसमें देखेंगे स्कूटी बाइक पर गिरने के बाद लाइन में खड़ी एक के बाद एक कई बाइकें और स्कूटी धड़ाधड़ गिरने लगती हैं. कुछ ही सेकंड में पूरी पार्किंग में अफरा-तफरी मच जाती है. वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस हादसे में हजारों नहीं, बल्कि लाखों रुपये तक का नुकसान हो सकता है.
कर दिया हजारों लाखों का नुकसान
हालांकि राहत की बात यह है कि लड़की को कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन आसपास मौजूद लोग और वाहन मालिक इस नजारे को देखकर हैरान रह गए. सोशल मीडिया पर यूजर्स इस वीडियो पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. कोई लिख रहा है, ‘एक गलती और पूरी पार्किंग साफ’, तो कोई कह रहा है, ‘पार्किंग में भी सावधानी जरूरी है.’
इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो
View this post on Instagram
मालूम हो स्कूटी गर्ल का ये वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो चुका है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. यह वीडियो ना सिर्फ मनोरंजन कर रहा है, बल्कि एक सीख भी दे रहा है कि पार्किंग के दौरान थोड़ी सी लापरवाही कितना बड़ा नुकसान कर सकती है. वीडियो इंस्टाग्राम पर smile_connection_ नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.