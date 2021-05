SDM Viral Video: सोशल मीडिया पर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला कलेक्टर का वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एसडीएम प्रकाश सिंह राजपूत एक लड़के को थप्पड़ मारते दिख रहे हैं. लोग इस वीडियो को देखकर नाराज हैं. वे कलेक्टर को हटाने की मांग कर रहे हैं.

वायरल वीडियो में दिखता है कि जिला कलेक्टर की ये सख्ती लॉकडाउन को लेकर है. इसी क्रम में वे लोगों से उठक-बैठक करवा रहे हैं. सबको सड़कों से भगा रहे हैं और एक लड़के को गुस्से में थप्पड़ जड़ देते हैं.

थप्पड़ मारने के बाद वे उससे उठक-बैठक करवाते हैं. लड़का इतना डर जाता है कि वो लगातार माफी मांग रहा है.

वीडियो सोशल मीडिया पर Vivek Ranjan Agnihotri ने शेयर किया. उन्होंने लिखा,

Like if you agree with this.

RT if you think innocent citizens should also have the right to slap back oppressive officers like SDM Prakash Singh Rajput of Surajpur, Chattisgarh.

देखें वीडियो-

pic.twitter.com/mnLOmHlXon — Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) May 23, 2021

लोग इस वीडियो पर जबरदस्त कमेंट दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, डीएम सस्पेंड होना चाहिए…गुंडा है ये तो.

ये ऑफिसर नही गुंडा है। — I K Singh (@IKSingh18681677) May 23, 2021

This is ridiculous — Dr K M Nair (@DrKMNair1) May 23, 2021

वो दिन दूर नहीं जब ये अधिकारी भी जनता के हाथो उल्टी हाथ लापड़ खाएंगे।😡 — The Psychiatric Nurse (@PsychoBanter) May 23, 2021