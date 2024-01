सड़क हादसे में घायल बाइक सवार को देख लोगों ने दिया मानवता का परिचय, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक बाइक दुर्घटना (Bike Accident) का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो को देख लोग काफी इमोशनल होते नजर आ रहे हैं. वायरल वीडियो बेंगलुरु (Bengaluru) में एक हलचल भरी सड़क के बीच हुए बाइक दुर्घटना का है. जैसे ही ये एक्सीडेंट हुआ सड़क पर मौजूद लोग दौड़कर घायल बाइकर की मदद के लिए आगे आए. हादसा छोटा होने के कारण किसी को गंभीर चोट नहीं आई.

लेकिन वीडियो में कैद दयालुता का मार्मिक कार्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिलों को छू रहा है.ये घटना राजराजेश्वरी नगर सिग्नल के पास हुई जब लेन बदलते समय एक मेटाडोर बाइक से टकरा गई,और बाइक सवार वहीं मौके पर गिर गया. इसी बीच ट्रैफिक पुलिस अधिकारी भी मदद करने के लिए आगे आए.

Witnessed the incredible humanity of Bengaluru today! 🌟 A motorist met with an accident, and every passerby stopped to help. The city’s spirit shines through in moments like these, showcasing the warmth and compassion of its people. #BengaluruCares #CommunityUnity 🤝🚗 pic.twitter.com/gB414FWUom

— ThirdEye (@3rdEyeDude) January 7, 2024