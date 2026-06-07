VIDEO: सीमा हैदर को बर्थडे पर सचिन ने दिया ऐसा लाजवाब गिफ्ट, देखकर खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा | देखिए वीडियो

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों सीमा हैदर और सचिन मीणा का एक नया वीडियो तेजी से चर्चा बटोर रहा है. वीडियो में बर्थडे सेलिब्रेशन का ऐसा सरप्राइज दिखाया गया है, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. सीमा और सचिन पहले भी अपने निजी जीवन से जुड़े वीडियो शेयर करते रहे हैं, लेकिन इस बार दिखाया गया तोहफा सबसे ज्यादा चर्चा में है. वायरल क्लिप में सचिन मीणा सीमा को घर के बाहर लेकर जाता है. सीमा की आंखों पर कपड़ा बंधा होता है, इसलिए उन्हें अंदाजा नहीं होता कि उनके लिए क्या सरप्राइज रखा गया है. जैसे ही पट्टी हटती है, सामने खड़ी कार को देखकर सीमा की खुशी देखने लायक होती है. वीडियो में वह काफी भावुक और उत्साहित नजर आती हैं.
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क्लिप के दौरान सचिन यह भी बताते दिखाई देते हैं कि सीमा लंबे समय से अपनी खुद की गाड़ी चाहती थीं. उनके मुताबिक यह सपना काफी पुराना था और अब बर्थडे के मौके पर उसे पूरा करने की कोशिश की गई है. यही वजह है कि कार देखते ही सीमा की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही है. वीडियो वायरल होते ही कमेंट सेक्शन में लोगों की भीड़ जुट गई. कुछ यूजर्स ने दोनों को शुभकामनाएं दीं और नई कार के लिए बधाई दी. वहीं कई लोगों ने वीडियो की सच्चाई और टाइमिंग को लेकर सवाल भी उठाए. कुछ यूजर्स ने इसे दिखावा बताया तो कुछ ने कहा कि यह सिर्फ सोशल मीडिया कंटेंट का हिस्सा है.
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कमेंट बॉक्स में कई लोगों ने हल्के-फुल्के अंदाज में प्रतिक्रिया दी. किसी ने कार को पुराना मॉडल बताया तो किसी ने परिवार के आकार को लेकर मजाकिया टिप्पणी कर दी. कुछ यूजर्स ने उनकी आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाए, जबकि कई फॉलोअर्स ने कहा कि मेहनत और लोकप्रियता के दम पर बड़ी चीजें हासिल की जा सकती हैं. सीमा हैदर और सचिन मीणा का नाम सोशल मीडिया पर अक्सर ट्रेंड करता रहता है. दोनों की निजी जिंदगी से जुड़े वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचते हैं.