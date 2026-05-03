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जयमाला लेकर खड़ी थी दुल्हन तभी उड़ गया स्टेज, तूफान की एंट्री से खुद दूल्हा तक घबरा गया

Viral Video Today: वीडियो में खुशियों के बीच ऐसा ट्विस्ट आता है कि हर कोई बस एक ही बात कह रहा है कि 'ये शादी थी या कोई एक्शन सीन?'

Published date india.com Published: May 3, 2026 9:15 AM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Viral Video
वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. (Photo/Instagram)

Shadi Ka Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक शादी का वीडियो तूफान की तरह छाया हुआ है, जिसे देखकर लोग दंग रह गए हैं. वीडियो में खुशियों के बीच ऐसा ट्विस्ट आता है कि हर कोई बस एक ही बात कह रहा है कि ‘ये शादी थी या कोई एक्शन सीन?’ वायरल क्लिप में दिखता है कि दूल्हा-दुल्हन स्टेज पर वरमाला के लिए तैयार खड़े हैं. चारों तरफ डांस, म्यूजिक और जश्न का माहौल है. तभी अचानक मौसम करवट लेता है और तेज आंधी-तूफान पूरे पंडाल को झकझोर देता है. पहले हल्की हवा लगती है, लेकिन कुछ ही सेकंड में हालात बेकाबू हो जाते हैं.

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हवा में उड़ गया स्टेज

देखते ही देखते स्टेज हिलने लगता है और फिर अचानक संतुलन खोकर उड़ जाता है. दूल्हा-दुल्हन घबरा जाते हैं और खुद को बचाने की कोशिश करते हैं. आसपास खड़े लोग चीखते हुए उनकी तरफ दौड़ते हैं. वीडियो में साफ दिख रहा है कि कई लोग गिरते-गिरते बचते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगते हैं. सबसे ज्यादा चर्चा जिस पल की हो रही है, वो है दुल्हन की सूझबूझ. वायरल वीडियो में नजर आता है कि जैसे ही स्टेज हिलता है, दुल्हन तुरंत दूल्हे को पकड़ लेती है और उसे गिरने से बचा लेती है. यही सीन अब इंटरनेट पर सबसे ज्यादा शेयर किया जा रहा है.

इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

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क्या बोले नेटिजन्स

यूजर्स इस वीडियो पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. कोई लिख रहा है ‘नेचर ने DJ की जगह एंट्री मार दी’, तो कोई कह रहा है ‘भाई ये शादी नहीं, एडवेंचर स्पोर्ट्स था’. कई लोग दुल्हन की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं और उसे ‘रियल हीरो’ बता रहे हैं. यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लाखों व्यूज बटोर चुका है. लोग इसे बार-बार देख रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं. कुल मिलाकर, यह शादी का ऐसा पल बन गया है जिसे लोग लंबे समय तक याद रखने वाले हैं. वीडियो इंस्टाग्राम पर yuvraj_bts नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

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Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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