Shadi Ka Video: पनीर के लिए भिड़ गए बाराती, एक को तो उठाकर पटक ही दिया | देखें वीडियो

Shadi Ka Video: सोशल मीडिया पर शादियों के वीडियो नियमित अंतराल पर अपलोड किए जाते हैं. इनमें दिखने वाले अलग-अलग नजारे लोगों को खूब पसंद आते हैं. कभी दूल्हा-दुल्हन आपस में ही भिड़ते दिखते हैं तो कभी दोनों का रोमांटिक अंदाज हमें देखने को मिलता है. इतना ही नहीं बारातियों के फनी डांस से लेकर मारपीट तक के वीडियो भी खूब अपलोड किए जाते हैं. अभी इसी तरह का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बराती पनीर के लिए आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि शादी में लोग मजे से दावत खा रहे थे. अचानक से बात बिगड़ गई और दो समूह आपस में भिड़ पड़े. शादी का माहौल एकाएक अखाड़े में बदल गया. लोगों ने एक दूसरे पर लात-मुक्कों की बरसात कर दी. इतना ही नहीं कई लोगों को पटक भी दिया गया है. साथ ही कुर्सियों को फेंककर एक दूसरे को लोग मारने लगे. कैप्शन में दी गई जानकारी के मुताबिक, सब्जी में पनीर नहीं मिला इस वजह से बारातियों में मारपीट हो गई. अब यह वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल होने लगा है.

Kalesh b/w groom side and bride side people’s during marriage over no pieces of paneer inside matar paneer

