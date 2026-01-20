  • Hindi
Shadi Ka Video: शादी में ऐसा सेहरा पहनकर आ गया दूल्हा, देखकर पूरा ससुराल कंफ्यूज हो गया | देखें वीडियो

Bride Groom Video: वायरल वीडियो में देखेंगे कि दूल्हा बारात लेकर जैसे ही बैंक्वेट हॉल पहुंचा हर किसी की नजर उसी पर जा टिकी. फ्रेम में फिर जो कुछ नजर आया देखकर हंसी भी बहुत आती है.

Published: January 20, 2026 8:25 AM IST
अनोखा सेहरा पहनकर पहुंचे दूल्हे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. (Photo/Instagram)

Dulha Dulhan Ka Viral Video: सोशल मीडिया की मजेदार दुनिया में हर समय कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. यहां कभी ऐसा कुछ नजर आता है जिसे देखकर हम बहुत खुश होते हैं. मगर कई बार इतनी हंसी आती है कि पेट तक दुखने लगता है. अभी ठीक वैसा ही वीडियो सामने आया है जो खूब मजेदार होने वाला है. वायरल वीडियो दूल्हे से जुड़ा है. दूल्हा पूरी बारात लेकर बैंक्वेट हॉल पहुंचा है. मगर इसके बाद जो कुछ हुआ देखकर शायद ही कोई हंसी रोक पाएगा. वायरल वीडियो अभी तक हजारों लाखों व्यूज बटोर चुका है. इसपर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं.

अलग-अलग रंग के क्यों होते हैं हाईवे पर लगे पत्थर, आज हर एक का मतलब जानकर चौंक जाएंगे

लाइटों पर सेहरा पहनकर आया दूल्हा

शुरुआत से वीडियो में देखेंगे कि दूल्हा बैंक्वेट हॉल में पहुंच चुका है. उसे पूरे सम्मान के साथ स्टेज पर बैठाया जाता है. मगर जैसे ही दूल्हा स्टेज पर बैठा उसका सेहरा मेहमानों का ध्यान खींचने लगा. मानो दूल्हे का सेहरा देखकर उसका पूरा ससुराल ही कंफ्यूज हो गया हो. दरअसल दूल्हे का सेहरा बेहद अलग होता है. इसमें फूले की माला की जगह लाइटें होती है. फ्रेम में आगे देखेंगे कि दूल्हे के सिर पर रंग बिरंगी लाइटें जल रही है. हालांकि देखकर लगता है कि इस तरह के सेहरे से वो खुद खुश नजर नहीं आता है. आखिर में देखेंगे कि वीडियो बना रहे शख्स को देखकर दूल्हा ऐसा रिएक्शन देता है कि देखकर तुरंत हंसी छूट जाएगी.

इंस्टाग्राम पर देखें वायरल वीडियो


मालूम हो बारात लेकर पहुंचे दूल्हे का ये वीडियो इंस्टाग्राम पर balaghat_fly नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है. वीडियो पर नेटिजन्स भी खूब कमेंट कर रहे हैं. ऐसे ही एक यूजर ने लिखा, दुल्हन बाद में बना लेना पहले राजश्री खा ले.’ एक कमेंट में लिखा देश बदल रहा है. देश आगे बढ़ रहा है.

About the Author

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

