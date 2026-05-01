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Shadi Ka Video: बिना तामझाम की शादी ने जीता लोगों का दिल, देखकर नजरें नहीं हटा पाएंगे आज | देखें वीडियो
Shadi Ka Video: सोशल मीडिया पर शादी का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें ऐसा नाजारा दिखा कि हर कोई दंग रह गया.
Shadi Ka Video: आमतौर पर शादियों में भव्य सजावट, चमकदार लाइट्स और शानदार स्टेज देखने को मिलते हैं. दूल्हा-दुल्हन की एंट्री से लेकर जयमाला तक हर चीज को खास बनाने की कोशिश की जाती है. यहां तक कि साधारण शादियों में भी लोग अपनी क्षमता के अनुसार अच्छी सजावट जरूर करते हैं. लेकिन एक वायरल वीडियो में जो नजारा देखने को मिला, वह बिल्कुल अलग और अनोखा है. इसे देखकर लोग हैरान भी हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं. वीडियो जिसकी भी नजरों से होकर गुजर रहा है वो रिएक्शन दिए बिना नहीं रह पा रहा है.
शादी के स्टेज ने खींचा ध्यान
वायरल वीडियो में दिख रहा है कि दूल्हा-दुल्हन जिस स्टेज पर बैठे हैं, वह किसी महंगे सेटअप का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक साधारण चौकी या तखत से बनाया गया है. उसी पर दो मैरिज वाली कुर्सियां रखी गई हैं, जहां दोनों आराम से बैठे हैं. सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्टेज पर चढ़ने के लिए जो सीढ़ी लगाई गई है, उस पर कार्पेट की जगह बिस्तर बिछा हुआ है. मेहमान उसी बिस्तर वाली सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं और दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद देते नजर आते हैं. यह दृश्य इतना अलग है कि लोगों का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींच लेता है.
यहां देखिए इस वीडियो को:
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क्या बोले नेटिजन्स
इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कुछ लोग इसे सादगी का बेहतरीन उदाहरण बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे अनोखा बता रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि बिना ज्यादा खर्च किए भी शादी को खास बनाया जा सकता है. वहीं एक यूजर का कहना है, ‘जिसके पास पैसा नहीं होता है वो बेचारा और कर भी क्या सकता है.’ एक और कॉमेंट में लिखा है, ‘दूल्हा-दुल्हन के परिवार इतना सक्षम नहीं होगा कि भव्य इंतजाम कर सके. सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए’ इसी तरह के रिएक्शन वीडियो पर लगातार पोस्ट हो रहे हैं. इसे zindagi.gulzar.h नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.