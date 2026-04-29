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Shadi Ka Video: शादी से पहले दूल्हे ने दुल्हन से कह दी ऐसी बात, सुनकर हर कोई हैरान रह गया

विवाह समारोह के बीच दूल्हे ने दुल्हन से पूछा कि अगर गैस सिलेंडर ना हो तो क्या वो पारंपरिक चूल्हे पर खाना बना सकेगी? इस सवाल को सुनकर मेहमानों से लेकर परिवार वाले तक सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं.

Published date india.com Published: April 29, 2026 1:49 PM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
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दूल्हा-दुल्हन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/X)

Dulha Dulhan Ka Viral Video: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक अनोखी शादी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. जहां दूल्हे ने शादी के मंडप में पहुंचकर दुल्हन से एक ऐसा सवाल पूछ लिया, जिसने पूरे विवाह समारोह को सुर्खियों में ला दिया. दरअसल विवाह समारोह के बीच दूल्हे ने दुल्हन से पूछा कि अगर गैस सिलेंडर ना हो तो क्या वो पारंपरिक चूल्हे पर खाना बना सकेगी? इस सवाल को सुनकर मेहमानों से लेकर परिवार वाले तक सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं. मगर दुल्हन ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया. इसमें दुल्हन जवाब देती है कि वो चूल्हे पर भी खाना बना सकती है. उसे चूल्हे पर खाना बनाने में कोई परेशानी नहीं है. इधर दुल्हन का जवाब सुनते ही दूल्हे के चेहरे पर मुस्कान आ गई और विवाह से जुड़ी रस्में पूरी की जाने लगीं.

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दूल्हे ने दुल्हन से पूछ लिया बड़ा सवाल

शुरुआत से वीडियो में देखेंगे कि विवाह संपन्न हो चुका है और दूल्हा-दुल्हन दोनों कार में बैठे हैं. मगर तभी एक शख्स कैमरा लेकर दूल्हे के पास पहुंचा. शख्स तुरंत दूल्हे से उसकी शर्त के बारे में सवाल पूछता है. सवाल पूछा जाता है कि उसकी विवाह को लेकर क्या शर्त है. इसपर दूल्हे का जवाब नेटिजन्स को खूब पसंद आया है. वीडियो में देखेंगे कि दूल्हा कहता कि उसने दुल्हन से पूछा है कि गैस की बहुत किल्लत है. ऐसे में क्या वो चूल्हे पर खाना बना पाएगी? दूल्हे ने बात पूरी करते हुए बताया कि दुल्हन को चूल्हे पर रोटी बनाने से कोई परेशानी नहीं है.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

क्या बोले नेटिजन्स

बता दें कि दूल्हा-दुल्हन के इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कोई इसे व्यावहारिक और सराहनीय बता रहा है तो कोई मजाक उड़ा रहा है कि ‘आजकल दुल्हन ढूंढना मुश्किल हो गया है, अब चूल्हा टेस्ट भी लग गया.’ कुछ यूजर्स ने लिखा, ‘मर्द साधारण होते हैं, उन्हें सिर्फ खाना बनाने वाली चाहिए.’ मालूम हो वीडियो एक्स पर घर के क्लेश नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

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Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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