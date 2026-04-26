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Shadi Ka Video Shadi Ka Video Video Of Groom Injured By Gunfire At Wedding Will Shock You

खुशी-खुशी फायरगन से एंट्री करने लगे दूल्हा-दुल्हन, अचानक हुई ऐसी गड़बड़ देखकर हिल जाएंगे आज

Shadi Ka Video: सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ है जिसने हर किसी को चौंका दिया है. वीडियो में दूल्हा-दुल्हन पूरी तैयारी के साथ एंट्री करते नजर आते हैं.

दूल्हा-दुल्हन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/X)

Shadi Ka Video: शादी का दिन, खुशियों का माहौल और ग्रैंड एंट्री का जुनून… लेकिन कुछ सेकंड में सब कुछ ऐसा बदला कि देखने वालों की सांसें अटक गईं. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ है जिसने हर किसी को चौंका दिया है. वीडियो में दूल्हा-दुल्हन पूरी तैयारी के साथ एंट्री करते नजर आते हैं. दोनों के हाथ में फायरगन होती है और जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, चिंगारियों की बारिश शुरू हो जाती है. शुरुआत में यह सीन किसी फिल्मी एंट्री से कम नहीं लगता. मेहमान भी इस अनोखे अंदाज को देखकर तालियां बजाते और वीडियो बनाते नजर आते हैं.

फायरगन में हुई गड़बड़ी

लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. फायरगन चलाते वक्त अचानक दूल्हे का कंट्रोल बिगड़ जाता है और उसे चोट लग जाती है. वह तुरंत गन नीचे फेंक देता है और अपना सिर पकड़कर खड़ा रह जाता है. उसके चेहरे पर खुशी की जगह दर्द और घबराहट साफ दिखाई देने लगती है. सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि दुल्हन को कुछ सेकंड तक इस हादसे का एहसास ही नहीं होता. वह अपनी ही मस्ती में फायरगन चलाती रहती है, जबकि दूल्हा परेशानी में दिखता है. यही पल वीडियो को और ज्यादा चौंकाने वाला बना देता है.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

Twlling u guys again: Should ban these Stupidity in Marriages pic.twitter.com/zzfSg2zVI7 — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) April 23, 2026

क्या बोलने नेटिजन्स

जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर आया, लोगों के रिएक्शन की बाढ़ आ गई. कोई इसे लापरवाही बता रहा है तो कोई कह रहा है कि सिर्फ वायरल होने के चक्कर में लोग अपनी जान तक जोखिम में डाल रहे हैं. कई यूजर्स ने ऐसे स्टंट्स पर सख्त रोक लगाने की मांग भी की है. यह वायरल वीडियो एक बड़ा सवाल छोड़ गया है कि क्या कुछ सेकंड की लाइमलाइट के लिए इतनी बड़ी रिस्क लेना सही है? वीडियो एक्स पर घहर के क्लेश नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

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