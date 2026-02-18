Hindi Viral

Shadi Ka Video Sister In Law Hid Groom Shoes In Such Place That Shocked Everyone Video Went Viral

Funny Video: साली ने ऐसी जगह छिपा दिया दूल्हे का जूता, जब मिला तो देखकर हिल गई पूरी बारात | देखिए वीडियो

Shadi Ka Video: विवाह के वायरल वीडियो में देखेंगे कि दुल्हन की बहन ने ऐसी जगह जूता छिपा दिया जिसे देखकर हर कोई चौंका गया.

शादी का ये मजेदार वीडियो हर तरफ छाया हुआ है. (Photo/X)

Dulha Dulhan Ka Video: सोशल मीडिया पर शादी-ब्याह से जुड़े वीडियो सबसे ज्यादा शेयर किए जाते हैं. इनमें कुछ इतने मजेदार होते हैं जिन्हें देखकर तुरंत हंसी छूट जाती है. अभी ठीक वैसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसे देखकर शायद ही कोई हंसी रोक पाएगा. वायरल वीडियो दुल्हन की बहन और दूल्हे से जुड़ा है. इसमें देखेंगे विवाह के बीच साली अचानक दूल्हे के पास पहुंची और उसके जूते छिपा दिए. मगर जूता छुपाई की रस्म इस कदर रोचक हो गई कि पूरा वीडियो सोशल मीडिया छा गया.

वीडियो में क्या कुछ दिखा

वायरल हो रहे कुछ सेकंड के वीडियो में देखेंगे कि जूते छिपाने के बाद साली साहिबा दूल्हे के पास पहुंची और पैसे देने के लिए कहा. इधर दूल्हा पक्ष पैसे देने के बजाय खुद ही जूते खोजने में जुट गया. दूल्हे के दोस्त पूरे बैंक्वेट हॉल में जूता खोजते हैं, मगर किसी को कुछ नहीं मिलता. इधर साली मुस्कुराते सबकुछ देखती है. इसके बाद जो कुछ होता है सब कैमरे में कैद है.

एक्स पर देखें वीडियो

जूते ऐसी जगह छुपाओ कि Hamza Ali Mazari भी ना ढूंढ पाए pic.twitter.com/vtomrFf1AJ — HasnaZarooriHai (@HasnaZaruriHai) February 17, 2026

इसमें देखेंगे आखिर में हार मानकर दूल्हा पक्ष साली को पैसे देने के लिए तैयार हो गया. दूल्हे पैसे साली के हाथ में थमाता है और अब जूते देने की बारी आती है. फ्रेम में अब जो कुछ नजर आता है देखकर मानो पूरी बारात ही चौंक गई हो. दरअसल दुल्हन ने जूते अपने पैर में ही बांध लिए थे. अब फ्रेम में ये एक ऐसा नजारा है जिसे देखकर मानो पूरी बारात भी हिल गई. मजेदार वीडियो एक्स पर @HasnaZaruriHai नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

