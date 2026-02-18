  • Hindi
  • Viral
  • Shadi Ka Video Sister In Law Hid Groom Shoes In Such Place That Shocked Everyone Video Went Viral

Funny Video: साली ने ऐसी जगह छिपा दिया दूल्हे का जूता, जब मिला तो देखकर हिल गई पूरी बारात | देखिए वीडियो

Shadi Ka Video: विवाह के वायरल वीडियो में देखेंगे कि दुल्हन की बहन ने ऐसी जगह जूता छिपा दिया जिसे देखकर हर कोई चौंका गया.

Published date india.com Published: February 18, 2026 1:29 PM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Viral Video Today
शादी का ये मजेदार वीडियो हर तरफ छाया हुआ है. (Photo/X)

Dulha Dulhan Ka Video: सोशल मीडिया पर शादी-ब्याह से जुड़े वीडियो सबसे ज्यादा शेयर किए जाते हैं. इनमें कुछ इतने मजेदार होते हैं जिन्हें देखकर तुरंत हंसी छूट जाती है. अभी ठीक वैसा ही एक वीडियो सामने आया है जिसे देखकर शायद ही कोई हंसी रोक पाएगा. वायरल वीडियो दुल्हन की बहन और दूल्हे से जुड़ा है. इसमें देखेंगे विवाह के बीच साली अचानक दूल्हे के पास पहुंची और उसके जूते छिपा दिए. मगर जूता छुपाई की रस्म इस कदर रोचक हो गई कि पूरा वीडियो सोशल मीडिया छा गया.

कितने करोड़ के मालिक हैं राहुल गांधी, सिर्फ एक साल की कमाई ही चौंका देगी

वीडियो में क्या कुछ दिखा

वायरल हो रहे कुछ सेकंड के वीडियो में देखेंगे कि जूते छिपाने के बाद साली साहिबा दूल्हे के पास पहुंची और पैसे देने के लिए कहा. इधर दूल्हा पक्ष पैसे देने के बजाय खुद ही जूते खोजने में जुट गया. दूल्हे के दोस्त पूरे बैंक्वेट हॉल में जूता खोजते हैं, मगर किसी को कुछ नहीं मिलता. इधर साली मुस्कुराते सबकुछ देखती है. इसके बाद जो कुछ होता है सब कैमरे में कैद है.

एक्स पर देखें वीडियो

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

इसमें देखेंगे आखिर में हार मानकर दूल्हा पक्ष साली को पैसे देने के लिए तैयार हो गया. दूल्हे पैसे साली के हाथ में थमाता है और अब जूते देने की बारी आती है. फ्रेम में अब जो कुछ नजर आता है देखकर मानो पूरी बारात ही चौंक गई हो. दरअसल दुल्हन ने जूते अपने पैर में ही बांध लिए थे. अब फ्रेम में ये एक ऐसा नजारा है जिसे देखकर मानो पूरी बारात भी हिल गई. मजेदार वीडियो एक्स पर @HasnaZaruriHai नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.