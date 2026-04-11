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Shadi Ka Viral Video Bride Groom Fight Video Went Viral On Social Media

VIDEO: शादी होते ही मारपीट करने लगे दूल्हा-दुल्हन, पहले लगा थप्पड़ फिर शुरू हुई मारपीट

Shadi Ka Video: वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर खड़े हैं और दोनों के हाथ में रसगुल्ला है. रस्म के तौर पर दोनों एक-दूसरे को मिठाई खिलाने वाले होते हैं, लेकिन यहां मामला उल्टा पड़ जाता है.

दूल्हा-दुल्हन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. (photo/X)

Ajab Gajab Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक शादी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं. आमतौर पर शादी का माहौल खुशियों और हंसी-ठिठोली से भरा होता है, लेकिन इस वीडियो में कुछ ही पलों में माहौल पूरी तरह बदलता हुआ नजर आता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर खड़े हैं और दोनों के हाथ में रसगुल्ला है. रस्म के तौर पर दोनों एक-दूसरे को मिठाई खिलाने वाले होते हैं, लेकिन यहां मामला उल्टा पड़ जाता है. काफी देर तक दोनों एक-दूसरे का इंतजार करते रहते हैं कि कौन पहले मुंह खोलेगा. इस दौरान माहौल हल्का-फुल्का मजाकिया लगता है, लेकिन धीरे-धीरे इसमें अजीब सी खामोशी और तनाव दिखने लगता है.

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दूल्हा-दुल्हन में हुई मारपीट

कुछ ही देर बाद दोनों बिना मिठाई खिलाए रसगुल्ला नीचे रख देते हैं. तभी अचानक दूल्हे का गुस्सा भड़क उठता है और वह रसगुल्ला उठाकर दुल्हन के ऊपर फेंक देता है. इस हरकत से दुल्हन भी नाराज हो जाती है और जवाब में वह भी रसगुल्ला दूल्हे पर दे मारती है. यहीं से मामला और बिगड़ जाता है. शादी के इस वीडियो में फिर जो दिखा हंसी भी बहुत आती है. वीडियो में देखेंगे कि दूल्हा अपना आपा खो बैठता है और दुल्हन के साथ मारपीट करने लगता है. स्टेज पर मौजूद मेहमान तुरंत बीच-बचाव करने के लिए आगे आते हैं और दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं. हालांकि तब तक शादी का खुशनुमा माहौल पूरी तरह अराजक हो चुका होता है.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

Shadi 50% divorce 100% pic.twitter.com/jGierpHHlK — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) April 10, 2026

मालूम हो वीडियो इंस्टाग्राम पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से शेयर किया गया है, जहां इसे हजारों लोग देख चुके हैं. नेटिजन्स इस पर जमकर कमेंट कर रहे हैं. कुछ लोग इसे मजाकिया बता रहे हैं, तो कई यूजर्स ने इस घटना को बेहद शर्मनाक और चिंताजनक बताया है.

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