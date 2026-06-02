डीजे पर अचानक बजा दिया ऐसा गाना, सुनकर फूट-फूटकर रोने लगे मेहमान | गजब ही है वायरल वीडियो

Viral Video Today: विवाह के इस वीडियो में देखेंगे कि मेहमान डीजे पर इस अंदाज में डांस करते हुए नजर आते हैं कि किसी के भी होश उड़ जाएंगे.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/viral/shadi-ka-viral-video-dj-suddenly-played-song-that-left-guests-in-tears-shadi-me-dj-ne-play-kiya-gajab-ka-gana-8434013/ Copy

विवाह से जुड़ा ये मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/Instagram)

Dance Ka Video: सोशल मीडिया की दुनिया में वैसे तो हर समय कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. मगर अभी जो वीडियो सामने आया है वो बेहद मजेदार भी है और हैरान करने वाला भी है. वायरल वीडियो दरअसल विवाह से ठीक पहले का बताया गया है. इसमें घर में करीबी मेहमान और परिवार के सदस्य जुटे हैं. घर के आंगन में टेंट लगाया गया है और म्यूजिक का भी इंतजाम है. डीजे बजता है और इसपर लोग खूब डांस करते हैं. मगर एकाएक डीजे वाले बाबू ने ऐसा गाना प्ले कर दिया, जिसके बाद पूरा माहौल ही बदल गया.

दादी-नानी के जमाने में कैसा होता था फ्रिज, मिट्टी के मटकों का कमाल देखकर आप भी फैन हो जाएंगे

गाने ने बदल दिया पूरा माहौल

इसमें देखेंगे कि कुछ देर पहले तक जो मेहमान खुश होकर बैठे थे. अब वो अपनी जगह से उठकर जमीन पर लेटे हैं. इसमें कोई रोता हुआ नजर आता है तो कोई मूर्खों की तरह व्यवहार करता हुआ नजर आता है. फ्रेम में सबसे मजेदार तब आता है जब एक शख्स जमीन को बिस्तर समझकर ही लेट गया. इसके अलावा कोई टायर दौड़ता हुआ नजर आता है. दरअसल विवाह से जुड़ा खुशनुमा माहौल तब गमजदा हो गया जब किसी ने ‘एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था…’ गाना प्ले कर दिया.

यहां इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

View this post on Instagram A post shared by येडा पक्या comedy boy (@prakash__gangad__1)

क्या बोले नेटिजन्स

फ्रेम में इसके बाद जो कुछ नजर आता है, सबकुछ कैमरे में कैद है. वायरल वीडियो इंस्टाग्राम पर prakash__gangad__1 नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है और इसपर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं. ऐसे ही एक यूजर ने लिखा कि पहली बार ऐसी शादी देखी है. एक कमेंट में लिखा गया है कि शादी में सारे ही आशिक निकले हैं.